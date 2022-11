La consejera del área, en comisión parlamentaria, señaló que Canarias es la comunidad donde más aumentó la resolución de expedientes en dependencia

La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana. Imagen Gobierno de Canarias

La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, ha destacado este martes que el archipiélago empieza a dejar atrás el «vagón de cola» en dependencia al registrar 6.755 altas en el sistema hasta el mes de octubre, casi el triple más que en todo el año 2018 cuando se dieron 2.883.

En respuesta a una pregunta de la diputada del Grupo Mixto, Vidina Espino, en comisión parlamentaria, ha resaltado también que Canarias vuelve a ser la comunidad autónoma en la que más aumenta la resolución de expedientes con una subida del 23%, según un informe del Imserso que fija la media estatal en un 14,7%.

Además ha indicado que se han concedido en lo que va de año un total de 8.853 prestaciones dado que muchas personas reciben varias ayudas a la vez como las de atención domiciliaria o teleasistencia.

Ha destacado también que los fondos crecen para el próximo año al pasar de 34,7 millones este ejercicio a 64,7 millones en 2023, un 86,2% más.

Santana ha precisado que no suben las cuantías de las PECEF (Prestación económica para cuidados en el entorno familiar) porque primero hay que «atender a todo el mundo» y no se puede dejar a dependientes «durmiendo en el sueño de los justos» si bien ha resaltado su compromiso de aumentar los importes cuando no haya lista de espera.

Críticas de Vidina Espino

Espino ha acusado a la consejera de recortar el año pasado un 11% de los fondos en dependencia y sumar 16 millones a la dirección política de su departamento, según recoge un informe la Intervención General –Santana ha dicho desconocer esos datos y se comprometió a dar una explicación en próximas comisiones–.

Ha insistido en que Santana «siempre miente comisión tras comisión» y le ha afeado que no responda sobre el grado de ejecución del plan de infraestructuras sociosanitarias o que se promuevan ayudas «de miseria» para los dependientes.