El Gobierno de Canarias ha puesto en marcha un plan de acción para el seguimiento del impacto que pueda tener la erupción del volcán de La Palma en los mercados emisores de turistas hacia esta isla e incluso al resto del archipiélago

Una erupción volcánica ha comenzado esta tarde de domingo en los alrededores de Las Manchas, en El Paso (La Palma), después de que el complejo de la Cumbre Vieja acumulara miles de terremotos en la última semana, conforme el magma iba presionando el subsuelo en su ascenso. Las autoridades habían comenzado horas antes evacuar a las personas con problemas de movilidad en cuatro municipios. EFE/Miguel Calero

La Consejería de Turismo está realizando un seguimiento constante de las conversaciones en redes sociales y la escucha activa de las noticias publicadas en la prensa nacional e internacional.

Esta labor está permitiendo detectar «posibles desviaciones en la información y actuar de manera inmediata desde el momento en el que se observan noticias no contrastadas e incluso falsas».

La consejera, Yaiza Castilla, constata que Canarias está teniendo «un importante impacto a nivel internacional por la manera correcta, coordinada y segura en la que se está gestionando un suceso de tal magnitud».

Destino seguro

Gracias a esta gestión, subraya Castilla, se está transmitiendo al exterior una imagen de «destino seguro», como ya ocurrió, añade, a la hora de afrontar la pandemia del coronavirus.

“Creemos que este fenómeno pondrá de nuevo en valor la esencia volcánica de nuestras islas ante los ojos de nuestros turistas, pero ahora es el momento de estar pendientes de nuestras vecinas y vecinos palmeros, de minimizar los daños que puedan sufrir y de acompañarles en estos momentos”, asegura la consejera

Por el momento, el seguimiento llevado a cabo por Promotur Turismo de Islas Canarias ha permitido detectar informaciones poco fiables o erróneas como, por ejemplo, la difusión a través de una cadena televisiva de ámbito nacional de imágenes de una erupción de un volcán en Islandia cuando informaba del de La Palma.

El equipo de Promotur avisó a la citada cadena, lo que permitió que ésta alertase del error a su audiencia de manera inmediata, recalca el Gobierno canario.

Escucha activa de las principales cabeceras europeas

A nivel de medios internacionales, también se ha activado la escucha activa de las principales cabeceras europeas de los países emisores de turistas para conocer cuál es el sentimiento general. Y, sobre todo, asegura para «estar alerta ante un posible tratamiento de la información que fuese extremadamente alarmista o equivocado».

Durante las primeras horas tras la erupción en La Palma se publicó información en medios como el Express UL, Daily Mail, The Mirror, News De, BBC UK, BBC News Mundo, HNA, Reise vor 9, Frankfurter Rundschau, Morgen Post, Mitteldeutsche Zeitung, Berlinger, Le Parisien, Stern, 20 Minutes, Standard, Ouest France or This is Money UK, entre otros.

Promotur está haciendo también un seguimiento de las publicaciones oficiales procedentes de AENA.

El Gobierno informa de que la actividad en las redes sociales del perfil Islas Canarias ha sido más intensa, sobre todo, durante los últimos días dada la relevancia de la inminente erupción del volcán en los mercados emisores.

De hecho, la estrategia ‘always on’, con contenidos más promocionales, se ha ido cambiando a medida que la información sobre la evolución de la situación vulcanológica iba adquiriendo importancia.

Los distintos perfiles de Islas Canarias se han convertido durante estos últimos días en el soporte en el que miles de viajeros están consultando qué esta pasando. Además, en muchas ocasiones se les ha dado respuesta de manera personalizada a sus dudas, añaden las fuentes.