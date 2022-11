El Parlamento ha aprobado una proposición no de ley en favor de la exención del cobro en las islas de la tasa del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes

Canarias pide la exención en el cobro de la tasa del registro de viajeros

El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este martes una proposición no de ley en favor de la exención del cobro en las islas de la tasa del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS por sus siglas en inglés).

La iniciativa, que ha partido del grupo Popular y ha añadido al texto original sendas enmiendas de Ciudadanos y PSOE, ha contado con el voto en contra del grupo de Sí Podemos Canarias y la abstención del Grupo Nacionalista (CC-PNC-AHI).

El diputado del PP, Carlos Ester, ha esgrimido que el cobro de esta tasa, de 7 euros, podría afectar negativamente a la industria turística de Canarias, sobre todo entre los visitantes procedentes de Reino Unido, que podrían decantarse por otros destinos más económicos, sobre todo del norte de África.

Ahora bien, ha indicado que esa exención, «coherente» con la que se le permitió a Canarias con la llamada tasa ecológica sobre las emisiones de CO₂, no iría en contra de la aplicación del sistema de seguimiento de viajeros de los países no comunitarios para los que no se exige un visado para entrar en el espacio Schengen.

Manuel Marrero, diputado de Sí Podemos Canarias, ha criticado que se pretenda «emular» a Estados Unidos en su sistema de autorización de viajes y se ponga en el foco a «los desheredados del planeta» con la excusa de las amenazas del terrorismo y de la inmigración irregular.

Proposición «poco defendible»

Esther González, de Nueva Canarias, ha tachado de «despropósito» esta proposición no de ley que, con todo, ha apoyado su grupo, pues se justifica en una supuesta «desbandada» de turistas que no cree que suceda por cobrar una tasa de 7 euros, en contra de lo que piensa Jesús Ramos, de la Agrupación Socialista Gomera.

González también ve «poco defendible» que se pida la exención en el cobro de esta tasa y al mismo tiempo reclamar que haya ese control sobre los viajeros no comunitarios.

David de la Hoz ha explicado que su grupo, el Nacionalista, se abstiene porque «ni la UE termina de tener claro» cuándo comenzará a funcionar el ETIAS, sobre el que existen «muchas incógnitas«, entre ellas la duración de tres años de la citada tasa.

David Godoy (PSOE) ha coincidido en que «nadie tiene claro» el alcance ni el funcionamiento de dicho sistema y que por eso se han dado varias prórrogas en el seno de la UE a la hora de fijar su arranque, pero ha recalcado que el debate no es este sino si afectaría al turismo en Canarias.

Y al respecto ha dudado que un turista británico que paga 800 euros por un paquete para viajar a Canarias cambie de planes porque se le cobre una tasa de 7 euros