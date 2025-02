Nueva sesión de la comisión de investigación en el Parlamento de Canarias por la compra de material sanitario durante la pandemia

Declaraciones: Antonio Sierra y José Ángel García, integrantes del comité científico durante la pandemia/ José Ángel García, integrante del comité científico durante la pandemia.

Nueva sesión de la comisión parlamentaria que investiga la compra de material sanitario durante la pandemia en Canarias. Este lunes han comparecido dos integrantes del comité científico que asesoró al Gobierno de Canarias.

Los comparecientes han asegurado que en las reuniones de dicho órgano no se habló nunca de contrataciones ni compra de material sanitario. Antonio Sierra, catedrático de Medicina Preventiva, ha hecho un llamamiento a la necesidad de reforzar el personal sanitario en las UCI de cara a una nueva pandemia en el futuro.

Ante la comisión de investigación del Parlamento de Canarias, Sierra ha reducido el papel del comité científico a una labor de «asesor» del Gobierno canario para tomar medidas que ayudaran a prevenir y controlar la pandemia.

Ha dicho que «ni coloquialmente» tuvo algún «conocimiento» de compra de material y «jamás» se le preguntó nada, ni siquiera en los medios de comunicación.

Sierra ha dicho que fue propuesto al comité por el presidente canario por aquel entonces, Ángel Víctor Torres, y confesado que «no había actas» aunque sí resúmenes, dado que «no había orden del día», entre otras cosas, y que la convocatoria partía de José Julián Isturiz, exdirector de Patrimonio y Contratación.

Desconocía la existencia del comité de gestión

En esa línea ha apuntado que las reuniones, la mayor parte por videoconferencia, fueron muy frecuentes al principio del estado de alarma, al tiempo que ha señalado que no conocía la existencia de un comité de gestión –conformado por políticos y otros altos cargos del Gobierno regional–.

«Me estoy enterando ahora de que había un comité de gestión, no sabía y no sé nada», ha explicado, subrayando también que «nunca» les explicaron por qué hubo tantos cambios al frente de la Consejería de Sanidad y del Servicio Canario de Salud.

Además, ha supuesto que si el comité de gestión quería contactar o hacer alguna propuesta con el comité científico, la cursarían a través del coordinador, Conrado Domínguez.

Comisión de investigación en el Parlamento de Canarias por la compra de material sanitario durante la pandemia. Imagen RTVC

Momentos de «caos fuerte»

Ha dicho que en los primeros meses del estado de alarma «había un caos fuerte» y que la mayor parte del trabajo consistía en obtener la información científica de como se producía el virus, sus mutaciones y como se transmitía.

No en vano, ha destacado que la provisión de material «era un caos» y la presión asistencial «tremenda», con «momentos muy críticos» en las UCI.

Ha valorado también que la política llevada a cabo por el Gobierno regional fue la «adecuada» y en consonancia con el asesoramiento del comité de expertos, y puso como ejemplo que Canarias fue la comunidad autónoma con menor impacto de las muertes, sin minusvalorar el efecto positivo que podrían tener la insularidad y el clima y la «buena atención» del personal sanitario.

«Hay que esta preparado»

Para el futuro ha indicado «nadie puede prevenir» cuando empezará otra pandemia porque la del covid-19 fue «súbita e inesperada», con un virus «disparatado» del que no había antecedentes, que mutaba «muy rápido» y con gran virulencia y capacidad de transmisión.

«Hay que estar preparado para la respuesta que se pueda dar», ha explicado, especialmente en cuanto a stock de material y flexibilidad para aumentar las camas UCI en caso necesario.

Sobre el funcionamiento de la OMS ha dicho que le «dolió mucho» su papel en la pandemia pues «no contribuyeron a ningún posicionamiento» e incluso hubo algún «fallo» pues «se está alejando un poco de los principios que hacía antes».

No se habló de material sanitario

Por su parte, el catedrático de Obstetricia, José Ángel García, miembro también del comité científico que asesoraba al Gobierno canario durante la pandemia, ha afirmado en la comisión parlamentaria que la labor de ese grupo de expertos era hacer recomendaciones relacionadas con salud pública y la mejor manera de gestionar la crisis, y no para hablar de material sanitario.

Así lo ha explicado el médico durante la comisión parlamentaria, y ha añadido que en todo caso se pudo llegar a hablar sobre la idoneidad del tipo de mascarillas a nivel asistencial, pero no de marcas o proveedores.

«No intervinimos nunca en recomendar la compra de ningún tipo de proveedor», ha insistido a preguntas de la diputada de CC, Vidina Espino, quien también ha deslizado que a priori su especialidad, obstetricia, no estaba especialmente relacionada con el objeto del comité.

Respecto a su especialidad, García ha respondido que durante décadas desempeñó labores de jefatura de servicio, de modo que conoce la Atención Primaria y la gestión hospitalaria. «Estuve ahí no solo por ginecólogo sino por mi experiencia gestora en servicios hospitalarios», ha insistido.

No hubo discrepancias

Preguntado por cómo se había decidido su participación en el comité, ha explicado que no tiene claro quién le nombró, sino que recibió una llamada de una persona que no recuerda de Presidencia y que, aunque no lo sabe con certeza, cree que fue por su relación profesional y personal con una diputada de Podemos, que cree que fue quien le recomendó, aunque nunca lo llegó a hablar con ella.

Asimismo, ha añadido que no hubo discrepancias notables respecto a sus recomendaciones y las decisiones políticas que se tomaban. «No recuerdo ninguna situación en la que no nos hicieran caso», ha dicho el miembro del comité científico, que ha agregado que participó en todas las reuniones y que entendía que la labor del comité era dar recomendaciones sobre situaciones complejas como la apertura de los colegios.

«Se trataban cuestiones en las que nosotros asumíamos una responsabilidad que los políticos querían que asumiéramos. Abrir los colegios era una decisión que conllevaba riesgos y buscaban el apoyo técnico», ha resumido.

Resúmenes de las reuniones

Sobre si se levantaban actas, ha señalado que lo que había eran resúmenes que realizaba el director de Patrimonio y Contratación del Gobierno de Canarias, José Julián Istúriz, quien según José Ángel García hacía labores similares a las de un secretario y tenía el papel de interlocutor con el comité de gestión y la parte política.

Cuestionado por si percibió que pasaba «algo raro» con el material sanitario, ha aseverado que nunca salió el tema porque no pensaron que hubiese gente que pensase en enriquecerse en esa situación. «Siempre hay listillos, pero nunca se nos ocurrió», ha agregado.

Respecto a las decisiones que tomaban, ha apuntado que las más difíciles eran aquellas relacionadas con los confinamientos y desconfinamientos, y ha subrayado que en ningún momento se sintieron ninguneados, sino lo contrario.