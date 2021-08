Fernando Clavijo, secretario nacional de CC, ha señalado que «Canarias no puede soportar en solitario» el problema

Fernando Clavijo en Lanzarote

El secretario general nacional de Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo, ha acusado este viernes de «abandono y desprecio» al archipiélago ante la llegada de migrantes al Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez, al que su partido «demanda soluciones porque, al final -ha argumentado-, Canarias no puede soportar en solitario» el problema.

Entre otras cosas, «porque es un problema de Europa y es un problema de España», que han provocado que el flujo de personas que tratan de llegar al continente alcanzando las islas por mar desde las costas africanas aumente «al cerrar la ruta del Mediterráneo», ha sostenido Clavijo en el marco de una visita que ha hecho a Lanzarote.

Allí ha querido llevar a cabo su organización «una jornada de trabajo en materia de inmigración», después de que los muelles y las aguas de Lanzarote hayan sido escenario en las últimas semanas de arribadas de pateras, inmigrantes rescatados en alta mar y víctimas fallecidas cuando pretendían llegar al archipiélago.

El líder de CC ha hecho estas declaraciones, difundidas por su partido, situado frente a instalaciones provisionales levantadas en Puerto Naos, Arrecife, para poder acoger al creciente volumen de migrantes presentes en la isla, a las que ha apuntado al dirigirse a los periodistas como muestra de la «improvisación» con la que, a su entender, está actuando el Gobierno español ante el fenómeno.

Ya que «esto se sabía, lo sabían los partidos políticos, lo sabían las ong, lo sabía todo el mundo» y se debió prever, a fin de no actuar, «una vez más, de prisa y corriendo», ha planteado Clavijo, insistiendo: «nos preocupa esa improvisación continua».

Denuncia la hipocresía del Ejecutivo español

Además, ha achacado al Ejecutivo español proceder con «hipocresía y dobles tablas de medir», puesto que -ha dicho- «vemos cómo el Estado sí se implica en Ceuta, donde no ha llegado, ni por asomo, la inmigración que ha llegado a Canarias, vemos que sí hay soluciones para los menores no acompañados», pero no ocurre lo mismo respecto al archipiélago.

Un lugar donde ha afirmado que Pedro Sánchez, que eligió Lanzarote para pasar unos días de vacaciones, se ha comportado como «un presidente que viene a tomar el sol».

Hasta el punto de que «aparecen pateras con cuarenta fallecidos y es incapaz de interrumpir su descanso veraniego para atender a los verdaderos problemas, a los problemas reales de la gente de Lanzarote y de Canarias», ha añadido.