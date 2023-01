Desde Coalición Canaria critican que no se hayan hecho los trabajos para solucionar los vertidos en la isla

CC considera necesarias las obras de infraestructuras hidráulicas para resolver los vertidos de aguas residuales / Coalición Canaria

La diputada de Coalición Canaria (CC) y candidata a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, María Fernández, ha criticado este lunes que no se haya invertido en los últimos años «un euro» en resolver el problema del vertido de las aguas residuales cuando la isla «se ahoga» en ellas y se gasten «miles de euros en un congreso de ecoisla»

En rueda de prensa, Fernández ha reprochado al presidente del Cabildo, Antonio Morales (NC), que «se gasta miles de euros en un congreso de ecoisla mientras no se deja de verter al mar aguas no tratadas o a medio tratar, contaminando el medio marino y, además, no produciendo las aguas necesarias, tanto para la agricultura como para determinados recursos» en los que se está invirtiendo «mucha energía».

Sin inversión en obras hidráulicas

La diputada de CC en el Congreso ha recordado que «en 2018 se firmó un protocolo que tenía que venir después seguido de un convenio de infraestructuras hidráulicas«, dotado con «1.000 millones en obras hidráulicas para los siguientes nueve años», pero no se ha firmado.

«Llevamos cuatro años en los que no se ha firmado este convenio, en los que no se ha invertido ni un solo euro de esos 1.000 millones prometidos«, de los que 85 millones correspondían a obras en Gran Canaria, ha recalcado.

En Gran Canaria «no se ha hecho absolutamente nada» ya que «en cuatro años de esta legislatura de las 11 obras que se iban van a ejecutar en Las Palmas de Gran Canaria, en Teror, en Guía, en Mogán, y en puntos estratégicos y necesarios para el tratamiento y correcto tratamiento de aguas, no se ha ejecutado ninguna», ha afirmado Fernández.

CC considera obras necesarias las infraestructuras hidráulicas

A su juicio, «son obras necesarias», por lo que ha dicho que su partido, CC, «se compromete a seguir exigiendo ese dinero para infraestructuras hidráulicas».

El Cabildo «tiene competencias para ejecutar y no puede estar esperando a que el Gobierno de Canarias o el de España le dé la pauta», ha añadido

El Cabildo «tiene que ejecutar y tiene que reclamar este dinero que es de Gran Canaria», ha apuntado Fernández, quien también ha criticado la falta de datos «porque encima la transparencia brilla por su ausencia».

Ha asegurado que la isla de Gran Canaria «es una de las islas que más aguas residuales vierte al mar de todo el archipiélago», de acuerdo a los «datos de universidades que han hecho estudios de manera privada, porque el Cabildo no transparenta absolutamente nada».

El Gobierno insular actual «alardea de tratar casi el 100 % de las aguas residuales, cuando todos tenemos conocimiento de que eso no es así».

Estas 11 «obras estratégicas» suponían «un gasto de casi 85 millones de euros, de los cuales no se ejecutado ni un solo euro», mientras el presidente del Cabildo «no ha dicho nada ni ha reclamado nada».

Como ha recordado, el Cabildo «tiene 800 millones en el banco» y «tampoco las ha ejecutado de fondos propios», a pesar de que «es vital y estratégico».

Sanciones de la Agencia Natural de Protección del Medio Natural del Gobierno de Canarias

El portavoz de CC en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y candidato a la alcaldía, Francis Candil, ha subrayado que el colector del Teatro Pérez Galdós es «uno de los puntos por el que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sigue arrojando aguas residuales, sigue contaminando», y por el que ya ha sido sancionado por la Agencia Natural de Protección del Medio Natural del Gobierno de Canarias.

Candil ha insistido en que El Confital «sigue cerrado por contaminación después de cinco años» al «no haber hecho la obras para cambiar las canalizaciones de aguas residuales en el entorno del barrio de La Isleta».

Para Candil, el Ayuntamiento «sigue contaminando», a pesar de «haber sido sancionado una y otra vez por las autoridades de protección del medio natural y ante la apertura de una causa penal en el juzgado», como ya anunció la propia Agencia de Protección del Medio Natural del Gobierno de Canarias.

Frente a esto ha habido «promesas de proyectos que invertían miles de millones de euros, con más de 600 actuaciones» de las que «no se ha visto nada», ha concluido el portavoz de CC en el Ayuntamiento.