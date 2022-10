Rosa Dávila critica la inacción del PSOE “que ha hecho que el 55% de los pacientes en lista de espera quirúrgica de todo el Archipiélago esté en Tenerife”

CC-PNC pide un plan específico para reducir la lista de espera en Atención Primaria y Especializada

El grupo de CC-PNC en el Cabildo de Tenerife solicita al Gobierno de Canarias la puesta en marcha de un plan específico para reducir las listas de espera en los centros de Atención Primaria y Especializada. El objetivo, aseguran, es atender la demanda de los pacientes y reducir los plazos de espera en Tenerife.

Así lo anunciaron este lunes el portavoz nacionalista, Carlos Alonso, y la diputada por Tenerife, Rosa Dávila, durante una rueda de prensa donde dieron a conocer que el grupo nacionalista presentará una moció en el próximo pleno para instar al Gobierno de Canarias a desarrollar y publicar de forma urgente, por medio del Servicio Canario de Salud, un Plan de Abordaje de Lista de Espera para los centros de Atención Primaria y Especializada de la comunidad autónoma con la correspondiente ficha financiera.

Carlos Alonso indicó que “el Plan debe incorporar criterios de priorización de pacientes y actualizar la fijación de los plazos de garantías de tiempos máximos de espera, como derecho del paciente. Cuando hay un problema en Tenerife, el Cabildo tiene que intervenir –tenga competencias directas o no- y en estos tres años y medio el PSOE no ha movido un dedo para mejorar la atención sanitaria en la isla”.

Críticas al PSOE

Rosa Dávila criticó la inacción del PSOE en el Gobierno de Canarias y en el Cabildo, “lo que ha provocado que el 55% de los pacientes en la lista de espera quirúrgica de todo el Archipiélago están en Tenerife». «Los pacientes en lista de espera quirúrgica han aumentado en Canarias en 8.000 pacientes desde 2019, alcanzando la cifra de 32.980 personas. La lista de espera en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) es de 12.213 pacientes mientras que en el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria llega a 5.920 pacientes”. Además, denunció el tiempo de espera de atención “ya que en el Hospital Universitario es de 179 días frente a los 143 de media en Canarias”

Dávila también criticó la situación de los centros de salud en Tenerife, en los que no se ha intervenido en el último mandato. “No se ha realizado ninguna inversión en los centros de Arico, Arona, Candelaria, Güímar, Icod de los Vinos, La Victoria, Tacoronte y Santiago del Teide. Unos se tenían que haber puesto en marcha y en otros había que realizar mejoras, pero el PSOE no ha hecho nada de nada en Tenerife”.

Por su parte, Carlos Alonso recordó que en el anterior mandato se apostó desde el Cabildo –sin ser la administración competente- por los hospitales del Norte y del Sur. “La realidad es que a día de hoy, no se ha hecho nada. Los quirófanos del Hospital del Norte están hechos desde 2019 pero no se están ofreciendo los servicios de cirugía ambulatoria mayor. Y los del Hospital del Sur están en funcionamiento, pero con un catálogo de servicios muy pobre. Tenerife se ha quedado atrás sin que el PSOE haya hecho nada”.

Listas de espera

Según los nacionalistas, para mejorar las listas de espera es fundamental poner en funcionamiento mecanismos de gestión que incorporen medidas extraordinarias para mejorar el funcionamiento y agilidad del sistema sanitario público y desarrollar una estrategia de gestión de la lista de espera. Con objetivos claros de rendimientos y resultados, con indicadores de evaluación y financiación adecuada al incremento de actividad esperado. «Dicha estrategia tiene que afrontar la gestión de las listas de espera facilitando la participación en diferentes niveles de decisión de los profesionales sanitarios, gestores, administración sanitaria e incorporando mecanismos de escucha al paciente».

De esta forma, en la moción de CC-PNC se solicita incrementar la transparencia en la gestión de la lista de espera, desarrollando un sistema de información que permita vincular y acceder a la población, lista de espera, actividad asistencial por hospital y rendimientos de hospitales por profesionales, nivel de complejidad y por números de quirófanos. «Así como retribuciones específicas percibidas por la participación en lista de espera. Dichos datos deberán ser publicados con carácter trimestral». En la moción también se solicitará que se publiquen en el plazo de dos meses los estadios diagnósticos de los procesos oncológicos diagnosticados en los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.