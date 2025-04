El director del centro es la misma persona que dirigía la Casa del Mar de Arrecife, también cerrado en julio de 2024 por las malas condiciones de habitabilidad

Cierran un centro de acogida de menores migrantes en Lanzarote por malas condiciones. Imagen de Archivo

La Dirección General de Protección de la Infancia del Gobierno de Canarias ha decretado el cierre del centro de acogida de menores migrantes de Playa Honda (Lanzarote), conocido como Volcán de Timanfaya, por las malas condiciones en que se encuentra y por una gestión inadecuada.

La directora general, Sandra Rodríguez, ha confirmado a EFE que se hizo una inspección el lunes y se ordenó el cierre, pero aún no se ha llevado a la práctica, porque están pendiente de trasladar a sus usuarios a Gran Canaria, lo que serán el próximo lunes o martes.

Rodríguez subraya que no se ha podido reubicar antes a los chicos afectados por la situación de «sobreocupación» de los recursos.

Deficiente comida y sin ropa

Unas fotografías y vídeos grabados por los propios menores del centro de acogida, a los que ha tenido acceso EFE, dan testimonio de las malas condiciones en que se encuentra ese lugar, en medio de un descampado cerca de una zona industrial.

Algunos de sus residentes habían acudido en varias ocasiones a otro centro de acogida, en Arrecife, para quejarse de la situación y reclamar mejoras o que los trasladen. En concreto, señalan deficiencias en la comida y que no se les suministra ropa, además de las malas condiciones del inmueble, ha indicado a EFE fuentes cercanas a los chicos.

En las imágenes se puede apreciar cómo hay dinteles sin puerta, desperfectos en las paredes, suciedad, cables a la vista, humedades, paredes sin pintar, camas sin somier, lavabos y duchas de los que no sale agua, cristales rotos o puertas que no encajan en el marco. Asimismo, losmenores también se quejan de que no hay servicio de limpieza y de que tienen que turnar entre ellos para adecentar el centro.

Mismo director que la Casa del Mar de Arrecife

Al frente del centro se encuentra como director la misma persona que dirigía el centro de la Casa del Mar de Arrecife, que precisamente se procedió a su cierre por las malas condiciones de habitabilidad en julio de 2024.

Sandra Rodríguez señala que la gestión del centro de Playa Honda la lleva una entidad habilitada y que uno de los motivos del cierre fue la «mala gestión», ya que tampoco se estaba informado al Gobierno de Canarias de algunas circunstancias relacionadas, además de que no se estaba ofreciendo la «atención adecuada» a nos menores.

«La gestión no ha funcionado», añade la responsable de Infancia, «porque cualquier incidencia con un menor se nos tiene que trasladar”.

Interior de la Casa del Mar de Arrecife. Imagen de Archivo

Intento de autolesión

En las imágenes difundidas por los residentes del centro se aprecia un intento de autolesión de uno de los chicos. Según las fuentes cercanas a los servicios de menores en la isla consultadas por EFE, no es el único intento de estas características: hace dos semanas uno de los chicos tuvo que ser atendido en el servicio de urgencias por heridas que se había causado él mismo.

Asimismo, el martes pasado se tramitó un atestado ante la Guardia Civil de San Bartolomé por una denuncia que interpuso el propio centro por un presunto hurto de dinero en metálico del despacho del director.

El menor ha reconocido los hechos y ha sido trasladado a otro centro con medidas cautelares, pero también relató a su abogada defensora las condiciones en las que se encontraba el centro. La letrada dejó constancia en el atestado de la situación de desprotección infantil del centro, han indicado fuentes implicadas en el caso.