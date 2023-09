El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, defiende un frente para “proteger las singularidades canarias” ante el Estado y la Unión Europea

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila y el presidente de ASINCA, Virgilio Correa, en la presentacón de la campaña ‘la felicidad viene de fábrica’. Fotografía: Gobierno de Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, defendió este viernes un frente común de la sociedad canaria para “proteger las singularidades canarias” y que sean recogidas en la normativas estatal y europea. Así lo aseguró en la presentación de la nueva campaña con la que la Asociación Industrial de Canarias, ASINCA, impulsarán la marca ‘Elaborado en Canarias’.

Fernando Clavijo reiteró su compromiso “con un sector que es identidad, economía, diversificación, empleo y progreso para Canarias»

El presidente canario enfatizó en que insistirá para que desde Madrid y Brusela entiendan a las islas. Entre las reivindicaciones, destacó la actualización de los costes tipo del transporte recogida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023. “Ese trabajo se tenía que haber hecho desde el 1 de enero, pero estamos en septiembre y el Gobierno de Canarias anterior no hizo absolutamente nada y el Gobierno actual no consigue interlocutores para ponerlo en marcha”. Al respecto, lamentó que “mucho tememos que se acabe este año 2023 y no podamos sacarlo adelante por falta de voluntad política del Gobierno de España”.

Reclama un cambio legislativo

El jefe del Ejecutivo canario reconoció el papel que juegan este tipo de campañas y subrayó que ” necesitamos que en Madrid entiendan que la industria canaria no es mejor ni peor que la del resto de España pero que sí tienen unos condicionantes, reconocidos en nuestro REF y que tienen obligatoriamente por ley que ser compensado”.

Clavijo dijo que el Gobierno de Canarias ha trabajado y seguirá trabajando «por la modificación legislativa «. «Se puso de manera unilateral sin entender a Canarias del periodo medio de pago a proveedores. Esto está poniendo en peligro muchas ayudas y podría llevar a la ruina y a destruir el tejido industrial de Canarias”.

El jefe del ejecutivo canario apuntó también la importancia de consumir productos elaborados en Canarias. Esa, subrayó, «es la mejor forma de contribuir a que Canarias tenga un mejor presente y a garantizar el futuro. Por eso, lo de que ‘la felicidad viene de fábrica’ es mucho más que un eslogan publicitario».

Declaraciones del presidente de ASINCA, Virgilio Correa y de Fernando Clavijo, presidente de Canarias.

Consumir productos de las islas

El presidente de ASINCA, Virgilio Correa, aseguró que quieren llegar la sociedad canaria por lo que han desarrollado una campaña con la que todos se sientan identificados e integrados.

Correa subrayó que esta campaña parte de un convencimiento claro: “En Canarias somos afortunados no solo por el hecho de vivir aquí, sino también por poder evolucionar y progresar con nuestros propios recursos”.

Esta nueva estrategia de comunicación estará presente en televisión, radio, exterior y digital desde el 22 de septiembre hasta final de año. El Gobierno de Canarias ha aportado un total de 350.000 euros.