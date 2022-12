Los colectivos LGTBI de 17 ciudades españolas se manifiestan este sábado contra las enmiendas del PSOE a la ley trans y el bloque de la misma

Manifestación en la sede del PSOE el pasado mes de octubre. Europa Press

Colectivos LGTBI se manifestarán este sábado en Madrid y otras 16 ciudades contra el «bloqueo» de la ley trans y para exigir al PSOE que no haga recortes en la norma, después de que este grupo decidiera mantener la enmienda que plantea que un juez tenga que autorizar el cambio de sexo registral de los menores de 16 años.

Entre los convocantes están la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), la Federación Plataforma Trans, Chrysallis, Fundación Triángulo y KifKif migrantes y refugiados LGTBI. No obstante, las organizaciones invitan a cualquier asociación a sumarse a la marcha.

Podemos Madrid también ha decidido sumarse a la protesta. En su cuenta de Twitter la formación ha señalado que la ley trans «tiene que ser ya y sin recortes». «Por eso, nos sumamos a la manifestación de mañana», ha anunciado.

Ione Belarra: «La ley trans debe ser una realidad»

Asimismo, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, aunque en principio no asistirá a la protesta, ha mostrado su apoyo a los convocantes y, en un mensaje en Twitter, ha afirmado: «Los derechos de las personas trans son irrenunciables. Por eso la ley trans debe ser ya una realidad. Este sábado todos, todas y todes a defender los derechos LGTBI».

Además de Madrid, otras 16 ciudades serán escenario de concentraciones, entre ellas Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Barcelona, Sevilla, Valencia, San Sebastián, Zaragoza, Cádiz, Granada, Palma de Mallorca, Murcia y Logroño.

«Exigimos al partido socialista que respete los derechos aprobados en Consejo de Ministros y deje de utilizar a nuestra infancia como arma arrojadiza en sus contiendas políticas», ha subrayado la presidenta de FELGTBI+, Uge Sangil.

La presidenta de Plataforma Trans, Mar Cambrollé, ha lamentado que los derechos de las personas trans «estén siendo un campo de batalla ideológico» y ha avisado de que esta actitud «abre la puerta a la ultraderecha».

Por su parte, la presidenta de Chrysallis, Ana Valenzuela, ha insistido en que los «verdaderos riesgos» para los menores trans surgen «cuando su documentación no coincide con su identidad». «Quienes hablan de riesgos y protección para las personas menores trans no viven con ellas, no conocen sus realidades», ha defendido.