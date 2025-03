La Fiscalía está dispuesta a bajar la pena si los acusados admiten los hechos y queda probado que actuaron bajo la influencia de alcohol y drogas

Comienza el juicio por la muerte de Andrea Costa. Imagen de Archivo

Este viernes ha comenzado el juicio por la muerte de Andrea Costa en septiembre de 2021 en Gran Canaria. Su cadáver apareció calcinado en un vehículo en la localidad de Pozo izquierdo.

En el banquillo de los acusados hay tres personas como presuntos responsables de este crimen. La fiscal califica los hechos como homicidio, pero el abogado de la familia de Andrea acusa por asesinato.

La Fiscalía está dispuesta a bajar la pena solicitada para los dos hombres y la mujer acusados de pegar una paliza y asfixiar hasta la muerte a la víctima si los procesados admiten los hechos y resulta probado que actuaron bajo la influencia de las drogas y el alcohol. Pesa a todo, la fiscal ha manifestado al Jurado que existe prueba suficiente contra los tres acusados y por ello están en prisión provisional.

Las defensas piden la absolución

La fiscal del caso, Marisol Vidal, ha anunciado este viernes su posible modificación de la acusación que mantiene por un delito de homicidio por el que reclama inicialmente penas de 15 años de cárcel para todos ellos, en la primera sesión del juicio que se sigue con Jurado en la Audiencia de Las Palmas contra los tres acusados, que finalmente declararán el próximo lunes y no al término de la prueba como en un principio se había acordado.

Frente a la postura expuesta por la Fiscalía, la acusación ejercida por la hermana y los padres del fallecido, de nacionalidad italiana, ha señalado al Jurado que los hechos son constitutivos de un asesinato y no de «un simple homicidio» por el sufrimiento que padeció la víctima y por el ataque del que fue objeto por parte de los acusados de los que no tuvo posibilidad de huir, según sostiene el letrado que los representa, Ismaele Umberto De Nuzzo, que reclama una pena de 25 años para cada uno de ellos.

En esta primera sesión, las defensas han solicitado la absolución de sus defendidos al Jurado, aunque el letrado que representa a David José R.P. ha indicado que, en caso de que su cliente fuera hallado culpable, se tenga en cuenta que no tuvo intención de matar, ni planificó su muerte, y que ni siquiera tomó medidas para ser descubierto.

Bajo la influencia de alcohol y otras drogas

Este letrado ha pedido al Jurado que se abstraiga del juicio paralelo que ha tenido el caso en los medios de comunicación, tras hallarse el cuerpo de la víctima «totalmente calcinado» dentro de su vehículo, al que también se prendió fuego, escondido entre unos invernaderos en la zona de Pozo Izquierdo, el 13 de septiembre de 2021, dos días después de que ocurrieran los hechos.

El abogado de Juan Felipe A.F. ha remarcado también que de ser hallado culpable su defendido se deben apreciar no solo las circunstancias atenuantes que apunta la fiscal, de reconocimiento de los hechos y de actuar bajo la influencia del alcohol y otras drogas, sino también de arrepentimiento.

El letrado de Estefanía P.A.V., a la que se acusa como cooperadora necesaria de la muerte de Costa, ha cuestionado la declaración de la testigo que sostiene que su clienta facilitó la sábana con la que ataron y asfixiaron al fallecido en el piso «fumadero», que compartían los otros dos acusados y la víctima en Vecindario, y también ha rebatido la causa de la muerte, pues cree que se debió a los golpes que recibió.

Informa RTVC

Relato de los hechos

Según los hechos que ha relatado Vidal al Jurado, la noche del 11 de septiembre los tres acusados, junto a la víctima y otros dos testigos cenaron en un restaurante de Playa del Inglés y cuando les trajeron la cuenta, que sobrepasó los 300 euros, todos fueron abandonando el local menos Andrea, que se quedó solo y sin dinero para pagar.

Los trabajadores del restaurante llamaron a la Policía, que se personó en el lugar y se entrevistó con la víctima, un hecho que suscitó el temor de los acusados, ya que pensaron que les había delatado por no pagar en el restaurante y por vender droga, motivo por el que al llegar esa madrugada al piso que compartían en Vecindario empezaron a pegarle y a llamarle «chivato», ha manifestado la fiscal.

Según su versión de los hechos, los dos acusados abordaron en el salón de la vivienda a su amigo, continuaron su agresión en el dormitorio de la víctima y con una sábana que les facilitó la procesada, le ataron de pies y manos, le tumbaron boca abajo y posteriormente le asfixiaron. Y conforme a lo declarado por la acusada, «le salió como un hígado por la boca».

La fiscal ha indicado al tribunal que se desconoce cómo llegó el cuerpo de la víctima al coche y quién lo condujo hasta Pozo Izquierdo, si bien la acusación particular culpa a los acusados de esos hechos también, por lo que ha incidido en el dolor causado a la familia, ya que de Andrea C. solo quedó un cuerpo carbonizado de 45 centímetros al que no se pudo ni abrazar para despedirlo.