En las farmacias se podrán adquirir sin receta con un precio que ronda entre 7 y 10 euros

El test de antígenos para detectar la covid-19 RTVC

Ya está aprobada la autorización para que las farmacias vendan sin receta médica los test de autodiagnóstico, es decir, de antígenos o de anticuerpos, contra la covid-19 en farmacias, sin necesidad de receta.

Con la llegada de este producto, que servirá para controlar de mejor manera el número de contagios y así reducir el repunte que ha habido en la actualidad, surgen varias dudas respecto al uso, instrucciones y propiedades de los test.

¿Cómo se realiza un test de autodiagnóstico?

Desde el Consejo General de Farmacéuticos se recomienda seguir cuidadosamente las instrucciones de uso del fabricante.

Es importante hacer el test justo después de la toma de muestra para evitar una pérdida de efectividad.

Hay dos cuestiones a tener en cuenta, la línea de control (C) y la línea del test (T). Para saber que el test funciona correctamente debe ser visible la línea C. En caso de ser positivo aparecen dos líneas horizontales de color. Una de ellas corresponde a la línea del test (T) y la otra a la línea de control (C). Si el resultado es negativo se marcará solo la línea de control.

El resultado estará listo en 15 minutos. Las pruebas serán de un solo uso. Los expertos también alertan de los cuidados que hay que tener a la hora de desecharlos.

Imagen de un test de autodiagnóstico con las líneas de control (C) y la línea de test (T)

Los test son más económicos que la PCR. Suelen seguir el mismo funcionamiento que un test de embarazo ya que se toma una muestra de la nariz con un bastoncillo o de la saliva, se añaden unas gotas de un reactivo que extrae los antígenos del virus, se coloca en el dispositivo y se espera a que aparezcan las bandas reactivas correspondientes.

En caso de que demos positivo, deberemos avisar a nuestro médico de cabecera o a las autoridades sanitarias correspondientes.

Los farmacéuticos también se ponen a disposición de los clientes que requieran ayuda para realizarse el test de autodiagnóstico con precisión y seguridad. Nos lo ha contado Francisco Alejandro Quintana a los servicios informativos de Televisión Canaria.