Conocemos el trabajo de los grupos VIOGEN de la Guardia Civil

Los servicios informativos de Televisión Canaria muestran, en esta semana del 25N, el trabajo que realizan los agentes de la Guardia Civil que forman parte de los grupos VIOGEN, aquellos que forman parte del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, dependiente de la Secretaría del Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Más de 600 agentes de la Benemérita forman parte actualmente de estos grupos que reciben formación especializada.

En lo que llevamos de año , se han presentado en Canarias unas 4.500 denuncias de mujeres por violencia de género. Sin embargo, la de la denuncia es una decisión que las víctimas pueden llegar a demorar muchos años. De hecho, se calcula que en Canarias de media una mujer tarda once años y nueves meses en denunciar a su agresor. De ahí que sea importante que las víctimas sean protegidas aunque no haya denuncia. En Canarias, los sistemas de protección a las víctimas se activan sin necesidad de denuncia y aunque el sistema VIOGEN también la requiere, la Guardia Civil en sus equipos dispone del denominado protocolo cero, que permite que, denuncien o no, la administración tenga conocimiento de un posible caso de violencia de género.

El Sistema VIOGEN cuenta con herramientas de valoración policial y valoración forense que miden el nivel de riesgo al que están expuestas las víctimas. En función de este nivel se establecen diversos rangos de protección a las víctimas. Tal y como reconocen los agentes, muchas veces son las propias víctimas las que no perciben el riesgo real de agresión al que están expuestas.

Los teléfonos de atención a las víctimas son el 016 y el 112.