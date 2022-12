El pianista y compositor grancanario David Quevedo presentará su nuevo proyecto ‘Trío Salvaje’ el próximo 8 de diciembre, a las 20:30 horas, en el Alfredo Kraus

El compositor grancanario David Quevedo presentará su nuevo proyecto ‘Trío Salvaje’ junto al bajista Tana Santana y el batería Juan Pérez en El Rincón del Jazz del Auditorio Alfredo Kraus.

Así lo ha informado la organización, que añade que el concierto será el próximo 8 de diciembre, a las 20:30 horas, en la Sala Jerónimo Saavedra del recinto cultural.

En este sentido, el trío estrena un repertorio que incluye trabajo originales inéditos de David Quevedo como Cómodo y conforme, Tempo de deriva, Pathos Dance, 2014 Blues y Mestizarama.

También se incluyen revisitaciones de partituras clásicas europeas y arreglos sobre stands americanos como Caravan, de Juan Tiazol, Prelude to a Kiss, de Duke Ellington y el clásico No Woman no Cry, de For; todas con arreglos de David Quevedo.

En esta cita musical, Quevedo contará con la presencia de algunos invitados de excepción como el chelista canario Juan Pablo Alemán, el saxofonista Kike Perdomo y la cantante Barbara Calypso, entre otros artistas.

Las entradas podrán adquirirse a través de las taquillas de ambos espacios y las webs www.auditorioalfredokraus.es y www.teatroperezgaldos.es. La taquilla del Teatro Pérez Galdós está abierta de 10:00 a 13:00 horas, y la del Auditorio de 16:00 a 21:00 horas. En ambos casos, de lunes a viernes.

Además, la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria ofrece la posibilidad de adquirir entradas con un descuento especial que variará en función del número de entradas.

Los descuentos se aplicarán a partir de la compra de la tercera entrada. De esta manera, el público se convierte en promotor y ‘embajador’ de la cultura, animando a sus amistades o familiares a disfrutar de este espacio cultural en grupo.