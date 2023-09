La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, asegura que más de cien personas siguen trabajando en las labores contra el incendio

Vídeo RTVC. Informan: Cristina Falcón / Eva Trujillo / David Martínez- Pardo.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha enviado este viernes un mensaje de sensatez para que los ciudadanos no entren en el perímetro del incendio que en agosto afectó a casi 15.000 hectáreas de la corona forestal, y que, ha insistido, sigue activo.

Rosa Dávila ha destacado que en el perímetro del incendio hay más de 110 personas que siguen trabajando de forma intensa en las labores de extinción, así como en labores de recuperación de senderos y carreteras.

Entrar en el perímetro del fuego es un riesgo para la vida

La presidenta del Cabildo de Tenerife ha subrayado que entrar en esa zona puede poner en peligro la vida tanto de quienes lo hagan sin autorización como la de quienes trabajan en el área afectada por el fuego.

Ha recordado Rosa Dávila que se llevan a cabo labores peligrosas, como fuegos técnicos y tala de árboles que no se llevan a cabo si no hay una seguridad «absoluta» de que no hay otras personas por la zona.

La presidenta del Cabildo del Tenerife también ha recordado que la Guardia Civil sancionará a quienes sean imprudentes y entren en el perímetro del fuego.