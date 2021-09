Descubren cucarachas y gusanos en un paquete de Correos

La Guardia Civil levanta acta de denuncia a un hombre que realizó un envío de insectos vivos por paquetería, la mayoría cucarachas y gusanos

Cucarachas en un paquete postal. Fotograma RTVC

EL Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil en Las Palmas, en colaboración con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Central de Correos en Las Palmas de Gran Canaria, han localizado varios paquetes con insectos, mayoritariamente gusanos y cucarachas.

El aviso a la Guardia Civil se realizó desde la Central de Correos en Las Palmas de Gran Canaria, quien alertaba de la presencia de “bichos” no identificados en un paquete, que presentaba un hueco por donde salían gusanos y habían sorprendido al personal que se encarga del manejo de los envíos, según informa un comunicado.

El Seprona se coordinó con Vigilancia Aduanera y Correos, procediéndose a una inspección del paquete y otros dos envíos que tenían el mismo destinatario, donde se hallaron cientos de gusanos y cucarachas vivas.

Procedentes de Sevilla

Los paquetes, que procedían de Sevilla y su destinatario era un vecino de La Palmas de Gran Canaria, venían declarados en el impreso realizado por el remitente como juguetes sonajeros. El destino de este tipo de seres vivos suele ser para servir de alimentos a reptiles o personas, o bien ser utilizados para iniciar la cría de los mismos en Gran Canaria.

Ante esta situación, el Seprona levantó la oportuna acta de denuncia y se procedió a eliminar de

forma segura los invertebrados. Al mismo tiempo se procedió a denunciar al remitente por el envío fraudulento y sin cumplir con lo dispuesto en la Ley de Sanidad Animal 8/2003, por realizar el transporte de estos invertebrados sin un certificado de origen que garantice estar libres de enfermedad infectocontagiosa.

Declaración falsa del contenido

También se levanta acta por realizar una declaración falsa sobre el contenido, tras no especificar cuál es el propósito de su comercialización y no acreditar el origen del mismo. Las cucarachas pueden transmitir a las Personas numerosas enfermedades, a través de las distintos tipos de bacterias, virus, hongos, etc, de las que son portadoras.

La ausencia de un control sobre este tipo de comercio es un riesgo para la salud pública y

las administraciones estarán vigilantes ante tales hechos, como ha demostrado en esta

ocasión la actuación coordinada del personal de Correos, Vigilancia Aduanera y el

Seprona.