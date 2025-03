El detenido tiene antecedentes policiales y ya había robado en la zona días anteriores a su detención

Detienen a un hombre por robo con cuchillo en comercios de la zona de Triana, en Gran Canaria. Imagen cedida por la Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional de Las Palmas de Gran Canaria han detenido a un hombre de 50 años de edad, con antecedentes policiales, como presunto autor de varios delitos de robo con violencia en la zona comercial de Triana.

La Policía Nacional el pasado 21 de marzo recibió varias llamadas de la Sala CIMACC 091 para acudir a la zona. Al parecer, un individuo empuñando un cuchillo había atracado en dos establecimientos distintos, huyendo posteriormente.

Las características del autor de dichos atracos aportadas por las dos empleadas de los comercios coincidían, por lo que los agentes policiales, tras varias batidas por la zona, localizan al ahora detenido en una parada de guaguas en el mercado de Vegueta.

Robos en diferentes establecimientos de Triana

El supuesto atracador, al ver a los policías, trata de huir subiéndose a la guagua que en esos momentos se encontraba en la parada, pero los agentes actuantes consiguen detener la marcha del vehículo y requieren al supuesto atracador para que les acompañe al exterior.

Ante las coincidencias físicas con las características descritas por las comerciantes, se le logra identificar plenamente y los actuantes realizan un cacheo de seguridad in situ, localizando en su mochila 664 euros en efectivo, un cuchillo y una sudadera que coincide también con la que portaba el autor en el primer atraco.

Así mismo, se tiene conocimiento que en el día anterior tuvo lugar un hurto en una joyería de la misma zona comercial y un intento de atraco en otra joyería de una calle cercana a la primera. En este último intento, no obtuvo resultado ya que no pudo acceder a la misma, puesto que la empleada pudo identificarlo como presunto autor de los hechos del día anterior no permitiéndole el acceso a la misma.

Por todo ello, se procedió a su detención como presunto autor de un delito de robo con violencia, siendo puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente.