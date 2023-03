El 10% de la población mundial forma parte del grupo de Altas Capacidades Intelectuales, pero el ratio de detección es de tan solo 0,5%

Vídeo RTVC / Informa: Samuel López / David Martínez-Pardo

Este martes se celebra el Día Mundial de las Altas Capacidades Intelectuales. Por este motivo, Radio Televisión Canaria ha querido reunirse con algunos de ellos.

Jorge Cruz, Laura Rodríguez y Daniel Peña son alumnos de la Universidad de La Laguna y forman parte del grupo de estudiantes con altas capacidades.

«Tienen un aprendizaje más rápido y una gran capacidad de razonamiento, pero no tienen por qué ser los que tengan el mejor rendimiento académico» señala la psicóloga y responsable de proyectos de ACI de la Universidad de La Laguna, África Borges.

«Como ya son listos, a veces piensan que no necesitan nada más y eso es un error muy importante porque, cuando no se les da la respuesta educativa que necesitan, aprenden muy rápido y no desarrollan hábitos de estudio».

En la mayoría de las ocasiones no se potencia su talento

Se calcula que el 10% de la población mundial pertenece al colectivo de Altas Capacidades Intelectuales. Sin embargo, el ratio de detección es de tan solo 0,5%. Esto supone, en muchas ocasiones, que no se potencie su talento.

«Si se pasaran tests de inteligencia de forma masiva, se solucionaría este problema», concluye Borges. Y adaptar su formación para que la sociedad puede beneficiarse de sus capacidades.