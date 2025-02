Educación abre diez nuevas listas de personal docente interino

La Consejería de Educación ha anunciado este jueves la apertura permanente de otras diez listas de personal docente interino

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha anunciado la apertura permanente de otras diez nuevas listas de personal docente interino.



En concreto, se trata de las especialidades de Matemáticas, Italiano, Tecnología, Oficina de Proyectos de Construcción, Procesos Comerciales, Construcciones Civiles y Edificación, Procesos y Medios de Comunicación, Procesos y Productos en Madera y Mueble, Organización y Gestión Comercial y Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble, a las que, tras la publicación, próximamente, de la resolución correspondiente en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), las personas interesadas podrán optar de manera indefinida a través de la sede electrónica del departamento que dirige Poli Suárez.



La medida se puso en marcha en Canarias el curso pasado con la apertura de listas en aquellas especialidades con mayor demanda, con el objetivo de optimizar el proceso de cobertura de sustituciones en el ámbito de la docencia no universitaria, según asegura en un comunicado.

Han detectado problemas en algunas especialidades

La directora general de Personal y Formación al Profesorado, Mónica Ramírez, recordó ya entonces que, en las últimas convocatorias de constitución o ampliación de listas, “se había evidenciado la dificultad para cubrir de forma adecuada, en determinadas especialidades, las sustituciones”, por lo que se consideraba prioritario articular mecanismos que permitieran ajustar el procedimiento de nombramientos a las exigencias reales del sistema educativo.



Esta iniciativa se basa, además, en el artículo 6.1 de la Orden de 9 de agosto de 2021, que establece que, en aquellos supuestos en los que no existan listas de empleo o no se hayan convocado pruebas selectivas de personal en cuerpos donde no existan personal suficiente, la Dirección General podrá efectuar convocatorias extraordinarias para el acceso a esas listas.



Además, está amparada por la Resolución de 15 de febrero de 2024, que establecía el procedimiento para el acceso a listas de empleo abiertas, para el nombramiento de personal docente interino en el ámbito educativo no universitario, incluido el cumplimiento de una serie requisitos, como poseer formación pedagógica y didáctica y la titulación específica correspondiente a cada especialidad, según la Orden de 5 de mayo de 2018, de la extinta Consejería de Educación y Universidades, por la que se establecen las titulaciones académicas exigidas para la incorporación de efectivos en las listas de empleo para el desempeño en régimen de interinidad de puestos vacantes y para sustituciones de docentes no universitarios en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Cuarenta listas

El total de listas abiertas con carácter permanente asciende ya a un total de cuarenta, ya que estas diez nuevas especialidades se suman a las treinta previamente abiertas por la Consejería de Educación.



Del cuerpo de Maestros, ya están abiertas con carácter permanente Inglés, Alemán, Francés, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. En cuanto al cuerpo de Profesores de Secundaria, las listas abiertas incluían hasta ahora las especialidades de Filosofía, Latín y Griego, Instalaciones Electrotécnicas, Sistemas y Aplicaciones Informáticas, Procedimientos Sanitarios y Asistenciales, Procedimiento de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico, Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos, Sistemas Electrónicos, Informática, Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica, Música, Procesos de Gestión Administrativa, Equipos Electrónicos, Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos, Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas, Francés (EOI), Física y Química, Italiano, Economía, Formación y Orientación Laboral, Operaciones y Equipos de Producción Agraria, Administración de Empresas, Sistemas Electrotécnicos y Automáticos, Procesos Sanitarios y Medios Informáticos.