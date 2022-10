«Escribir y dirigir cine, televisión y videojuegos», un taller de 15 plazas que realizará el canario Elio Quiroga del 17 al 21 de octubre

El cineasta Elio Quiroga impartirá un seminario este fin de semana en Gran Canaria.

El cineasta canario Elio Quiroga impartirá del 17 al 21 de octubre, en la sede del CCA Gran Canaria-Centro de Cultura Audiovisual de la Consejería de Cultura del Cabildo grancanario, el seminario denominado «Escribir y dirigir cine, televisión y videojuegos». Quiroga además de realizador en diversos géneros, ficción, animación y documental, también es escritor. Se dedica tanto a la narrativa como a y ensayo, pretende en este seminario ofrecer una visión panorámica de los trabajos de guion y dirección. Todo ello en varios medios y géneros como el cine, televisión, videojuegos (y multimedia). Sin olvidar los trabajos para otros formatos como el documental y la animación.

El citado seminario se desarrollará en horario de tarde, de 16:30 a 20:30 horas. Las plazas están limitadas a quince personas. Elio Quiroga suma a su experiencia como cineasta una excelente base tecnológica y una capacidad notable para moverse en diferentes facetas creativas. Sus diferentes trabajos poseen mucho reconocimiento internacional.

Un taller dirigido a personas que deseen formarse en la industria audiovisual

Quiroga planteará este seminario alrededor de distintos contenidos que van desde las estructuras narrativas de las historias y guiones al trabajo vinculado a la industria del videojuego. También sobre las fases y los procesos creativos que se generan en los distintos formatos que abordará en el temario del seminario. El director estima que en los tiempos que corren las personas que trabajan en la industria audiovisual deben tener una formación tan rigurosa como amplia. Esta les permitirá moverse entre los más diversos géneros e industrias.

El escritor, director y guionista canario Elio Quiroga debutó en el cine en 1996 con la surrealista película «Fotos». Esta fue premio al Mejor Guion y Mención Especial del Jurado en el Festival de Sitges. Además, despertó la admiración de otros cineastas como Quentin Tarantino.

Fue nominado al Goya al Mejor Corto Documental en 2004 por «El Último Minutero», que participó en la Sección Oficial Competitiva en el Festival de Karlovy Vary. Este festival también seleccionó a Competición dos años más tarde su siguiente cortometraje documental «Uwe», un ensayo sobre el pintor Uwe Grumann.

Sus largometrajes son adquiridos por más de 40 territorios en todo el mundo

Quiroga ha escrito y dirigido otros largometrajes posteriormente: «La Hora Fría» (2007), película de ciencia-ficción. Además de zombis protagonizada por Silke y «No-Do» (2009), film de terror y casas encantadas protagonizado por Ana Torrent. En total han sido adquiridos por 40 territorios, entre ellos USA, Japón, Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Rusia, Brasil, Taiwán, Indonesia… Su cuarto largometraje, el documental «The Mystery of the King of Kinema» (2014), obtuvo Mención Especial del Jurado en la Sección Oficial Competitiva en el Festival de Cine de Gijón.

Elio Quiroga dirigió también cortometrajes de animación. Entre ellos, «Me llamo María» (2010), que fue preseleccionado a la Lista Corta de los Oscar 2011 al Mejor Corto de Animación. También «Home Delivery» (2006), adaptación de un cuento de Stephen King con presentación de Guillermo del Toro y música de REM.

Como guionista, ha coescrito proyectos como «Ausentes» (2004), protagonizada por Ariadna Gil y Jordi Mollá, y dirigida por Daniel Calparsoro, escrita junto a Ray Loriga, entre otras obras. En el campo literario, recibió en 1994 el premio Nuevas Escrituras Canarias por el poemario «Ática», y posteriormente escribió «La Materia de los Sueños», una historia del cine por computadora, que obtuvo el Accésit del Premio de Ensayo Everis Consulting. Además, ha publicado varias novelas entre las que destaca «El Despertar».