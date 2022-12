El local Cristo Izquier se vistió de héroe para poner líder de la Superliga de Gran Canaria al CL Santa Rita en el derbi de la capital

El CL Santa Rita se impone al CL Guanarteme en un derbi intenso 12 – 11

Espectacular duelo de máxima rivalidad de Las Palmas de Gran Canaria para poner el cierre de la primera vuelta de la Superliga de Gran Canaria en segunda categoría y con el que el programa Terrero y Gloria puso el punto y final a las luchadas en Televisión Canaria en este año 2022. El enfrentamiento entre el CL Santa Rita y el CL Guanarteme fue un derbi intenso.

El que el equipo de Lomo Los Frailes se escapó de entrada en el marcador. Tuvieron que salir a brega los destacados del Guanarteme para remontar con un parcial de 1-5 para poner a los visitantes por delante.

Pero fue la noche el destacado A local Cristo Izquier que se’ vistió’ de puntal (ante la baja de su destacado B Moisés Pérez por sanción) y sumó cinco puntos para dejar a su equipo como líder de la Liga Cabildo de Gran Canaria.

Cristo Izquier superó a Alejandro Alguacil (tras empate a luchas); al detacado C Roberto Barrios; a otro destacado C como Aarón Dávila (también lucha a lucha); Juancho Martín (destacado C) y en el último duelo de la noche al puntal visitante Acoirán Sánchez (con empate a luchas). Fue el mejor luchador de la noche y una de sus mejores actuaciones de la temporada.