El Guaguas cae eliminado de la Challenge en el set de oro en Burgas. Tenía un 3-1 favorable de la ida y por ello al Guaguas le bastaba con un 0-2 para certificar su pase a la siguiente ronda de la segunda competición europea, la Copa Challenge, este miércoles en Bulgaria, pero cayó en el set de oro.

Con el 0-1 atado, todo parecía favorable para el cuadro grancanario pero el Deja Volley Burgas le dio un giro de 180 grados a la eliminatoria, llevándose el partido por un 3-1 y provocando el set de oro que pese a la incansable pelea amarilla se quedó en Bulgaria (15-13).

El gran ambiente en el Sports Hall Maldost dio paso a un ajustado comienzo (6-6) que no tardó en tener dominio visitante gracias a los bloqueos de Paolo Zonca (7-11) y a la dureza de Matt Knigge al remate (11-14). Aunque el Guaguas manejaba el marcador, el equipo búlgaro insistió en recortar por medio del bloqueo poniendo primero el 18-19 y luego un 23-23 que se desempató con dos errores locales (23-25).

El equipo dirigido por Camarero volvió a pista dispuesto a dictar sentencia por medio de un imparable Rattray (5-8), si bien el Burgas pudo forzar el empate en el 13-13 y convirtió el partido en un tira y afloja que aventajaba a los búlgaros gracias al poderío en el bloqueo de Chavdarov (18-16). El conjunto local aguantó por encima hasta la recta final del set (25-22).

Tras la igualdad inicial del tercer juego (8-8), el Burgas tomó la delantera por medio de Patriarca y Bratoev (15-10) y, aunque buscó una reacción en los suyos, Camarero no consiguió un cambio de dinámica y los locales siguieron ampliando la ventaja hasta el 21-14 que no tardó en traducirse en un 25-18 que colocaba el 2-1 en el resultado.

Desde el comienzo, el Burgas se adelantó 8-4 y continuó con esa ventaja de cuatro puntos que, pese a la tentativa de recorte por medio de Zonca, no hizo más que confirmarse con un parcial de 3-0 (18-12). No dejó de remar el Guaguas y tras avanzar hasta el 20-16, ajustó el tanteo en el 24-22, pero no fue posible salvar el punto de partido y el cuadro búlgaro empató la eliminatoria provocando el set de oro.

Tras el 2-2, un choque contra la red y un block-out de Escobar dieron aire al Burgas con una ventaja de dos tantos que poco tardaron en ampliar los locales (9-4). Tocó el turno de la reacción isleña con un parcial de 1-4 (10-8) que se prolongó hasta el 12-11; sin embargo, un 2-0 encaminó el triunfo del Burgas (14-11) pese a que los amarillos aguantaron hasta dos bolas de partido (15-13).