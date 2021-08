El Centro Nacional de Huracanes de EEUU califica a ‘Ida’ de huracán «extremadamente peligroso» y detalla que tocó tierra por Port Fourchon

Huracán Ida tocando tierra en Luisiana. Imagen de NOAA

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) ha informado de que el huracán de categoría 4 ‘Ida’ ha tocado tierra en Luisiana con vientos de 241 kilómetros por hora.

En un mensaje publicado a través de su cuenta en la red social Twitter, el NHC ha tildado a ‘Ida’ de huracán «extremadamente peligroso» y ha detallado que ha tocado tierra cerca de Port Fourchon.

Previamente, el NHC había lanzado una alerta sobre el peligro de marejada, inundaciones y daños por vendaval tras la llegada del huracán ‘Ida’, que fue ha ido cobrando fuerza en las últimas horas, a la costa norte del golfo de México.

El NHC pronostica que el huracán seguirá cobrando fuerza en las próximas 12 horas. Se prevé que tras tocar tierra se desplace tierra adentro hacia algunas áreas de Luisiana y el oeste de Misisipi a lo largo del lunes.

Según las previsiones, ‘Ida’ traerá una peligrosa marejada ciclónica que, combinada a la marea alta, podría provocar la inundación de áreas cerca del litoral, informa el ‘Nola Times Picayune’.

El gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, ha advertido de que ‘Ida’ es la prueba más fuerte a la que se ha enfrentado el actual Sistema de Reducción de Riesgo de Huracanes y Tormentas del estado.

Edwards ha detallado, no obstante, que las autoridades están satisfechas con el Sistema de Reducción de Riesgo de Huracanes, pero ha alertado sobre los «sistemas de protección menores construidos a lo lardo de la costa, donde los diques no son tan altos y no están fortificados». «Estamos muy preocupados por esa zona», ha agregado, según ha recogido la cadena de televisión CNN.

Las advertencias relacionadas con el huracán ‘Ida’ están vigentes para Luisiana, Misisipi y Alabama. Nueva Orleans está bajo una advertencia de huracán en el aniversario del paso del huracán Katrina.