Informa: Redacción Servicios Informativos

El Juzgado encargado del caso Kitchen, que investiga el presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas presuntamente orquestado desde el Ministerio de Interior para hacerse con documentos sensibles para el partido, ha incorporado al sumario numerosos mensajes de whatsapp entre el magistrado tinerfeño Ramón Navarro, presidente de la Audiencia Nacional desde enero de 2014, y Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, número dos de Interior durante el mandato de Mariano Rajoy.



Las conversaciones, que han desvelado medios de comunicación nacionales, tuvieron lugar entre el 14 de febrero de 2019 y el 23 de enero de 2020 en plena investigación de la trama.



Francisco Martínez le pide en abril de 2019 a Navarro la posibilidad de tener el auto; le explica que está preparando argumentos para su defensa. Navarro le responde que al día siguiente le diría algo.



En otro de esos mensajes le pide la declaración del policía García Castaño, otro de los investigados. En su mensaje le contesta con un emoticono asintiendo. Martínez le aclara al final de la conversación que supone que a alguien le interesa mover el tema en campaña.



En enero de 2020 avisa a Navarro de que ya lo han citado a declarar. El presidente del Alto Tribunal le asegura que no le han comentado nada.



Anticorrupción pide para Martínez quince años de prisión por malversación, encubrimiento y delitos contra la intimidad por el espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas en la operación Kitchen.