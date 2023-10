El paro bajó en septiembre en Canarias en 2.831 personas, un 1,64 %. En términos anuales, ha caído en 18.563 personas. Esto supone una variación del – 9,84 %

Un obrero trabajando en una construcción MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (Foto de ARCHIVO) 02/3/2022

El paro registrado en septiembre bajó en seis comunidades autónomas. Y lo hizo especialmente en Cataluña (-3.440 personas), Canarias (-2.831 personas), lo que supuso un descenso mensual del 1,64 %, y País Vasco (-1.933personas).

Por contra, subió en las once comunidades restantes. A lacabeza está Andalucía (15.949 desempleados y desempleadas más). Le sigue a distancia la Comunidad de Madrid (3.358 personas en desempleo más) y Galicia (2.918 personas en paro).

En términos anuales el paro ha caído en 18.563 personas

En términos anuales, el paro registrado ha caído en Canarias en 18.563 personas. La cifra supone una variación del – 9,84 %, según los datos difundidos este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En la provincia de Las Palmas el paro registrado bajó en septiembre en 1.636 personas, un -1,81 %, respecto al de agosto. El descenso fue del 1,45 % (-1.195 personas) en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

El desempleo en la provincia oriental ha caído un 9,76 % en términos interanuales y en la occidental un 9,93 %.

Por sectores, el paro ha bajado en septiembre en Canarias en 98 personas en la agricultura, en 141 personas en la industria, en 289 en la construcción, en 3.033 personas en los servicios. Sin embargo ha subido en 730 personas en el colectivo sin empleo anterior.

En el cojunto del país el paro crece en 19.768 personas

El número de afiliados a la Seguridad Social aumentó en 18.295 personas, un dato algo inferior al de otros meses de septiembre, que dejó el total de ocupados en 20.724.796, según los datos proporcionados este martes por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social.

El número de desempleados también aumentó, en 19.768 personas, en línea con la evolución de otros meses de septiembre, hasta dejar el total de parados en 2.722.468.

Por sectores, la subida de la ocupación se concentró en la educación, con 85.817 nuevos afiliados con el arranque del curso escolar, mientras que los mayores descensos del empleo en septiembre se dieron en comercio y hostelería, 40.024 y 32.223 menos, respectivamente, por el fin de la temporada turística, y en Administración Pública y Defensa, con 39.503 menos.

El aumento de la afiliación fue más moderado

El avance de la afiliación fue más moderado que el de septiembre del año pasado, cuando se sumaron 29.826 afiliados, y también está por debajo de estos meses de 2021 y 2020, marcado por la pandemia, aunque superó los 3.224 empleos del noveno mes de 2019.

Por sexo, la afiliación bajó entre los hombres, 41.209, mientras que creció en 59.504 mujeres por ese tirón de la educación.

En cifras ajustadas, las que Seguridad Social defiende como más adecuadas para medir la evolución, el incremento fue de 12.921 afiliados en el mes y de 495.017 personas en los nueve primeros meses del año.

«En el periodo enero-septiembre se ha creado más empleo que en todo el año 2022», destacan en un comunicado.

La Seguridad Social también resalta que en septiembre el porcentaje de afiliados con contrato temporal se situó en el 14 %, la mitad del que se registraba antes de la reforma laboral.

En cuanto a los autónomos, subieron ligeramente en comparativa mensual con 5.716 afiliados más hasta los 3,33 millones.

La caída se concentró en el sector servicios

Respecto a los datos de desempleo, la caída se concentró en el sector servicios, con 18.820 parados más, así como entre el colectivo que no había trabajado con anterioridad, con 6.950 más, mientras que disminuyó el número de parados de la construcción, la agricultura y, en menor medida, la industria.

Personas trabajando en la cocina de un restaurante MINISTERIO DE TRABAJO (Foto de ARCHIVO) 02/2/2022

En el mes de septiembre el paro femenino se incrementó en 11.422 mujeres, hasta situarse en 1.640.863, mientras que el masculino ascendió en 8.346 hombres, hasta un total de 1.081.605.

El desempleo de los jóvenes menores de 25 años aumentó en septiembre en 17.043 personas, hasta situarse en 205.000, la cifra más baja en un noveno mes de los últimos quince años.

El número total de contratos registrados durante septiembre fue de 1.392.205, lo que supone una caída de 268.587 respecto al año pasado, que se dio tanto en los de carácter fijo como eventual.

De los acuerdos firmados en septiembre, casi la mitad fueron indefinidos, 623.439, mientras que 768.766 fueron temporales y, de estos últimos, 249.078 fueron a tiempo completo, 160.169 a tiempo parcial y 214.192 fijos discontinuos.