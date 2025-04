El Real Madrid CF ha dado plantón a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), sin acudir a la rueda de prensa programada y sin entrenarse sobre el césped de La Cartuja (Sevilla), como respuesta a las quejas efectuadas por los árbitros de la final de la Copa del Rey

SEVILLA 25/04/2025.- Fotografía de la zona de rueda de prensa vacía tras que el Real Madrid decidiera no asistir este viernes en Sevilla, en la víspera de la final de la Copa del Rey de fútbol que enfrenta a su equipo al FC Barcelona en el estadio de la Cartuja. EFE/ Julio Muñoz

A las 19.15 horas de este viernes estaba planeado que el entrenador Carlo Ancelotti y el primer capitán de la plantilla, Luka Modric, comparecieran ante varios medios en la sala de prensa de La Cartuja. Sin embargo, media hora antes el propio canal Realmadrid TV avanzó que ni el técnico italiano ni el jugador croata iban a aparecer.

En cuanto llegó la hora prevista de esa cita con los periodistas, la RFEF anuló el enlace ‘online’ para verlo todo en vídeo y confirmó el plantón en sus plataformas. «El Real Madrid ha comunicado a la RFEF que no llevará a cabo la rueda de prensa ni el entrenamiento oficial previo a la final de la #CopaDelReyMAPFRE programado para hoy en el estadio La Cartuja de Sevilla», indicó desde su cuenta en la red social X.

En ese mismo momento, tras volver de una pausa publicitaria, el canal televisivo madridista reiteró que se hubiera «tomado la decisión de no acudir a ninguno de los actos previstos por la Federación», en la víspera de disputarle al FC Barcelona este título copero.

Denuncia de los árbitros

Horas antes de este rifirrafe, sí habían hablado ante los medios los árbitros de la final. «No hay derecho a lo que estamos pasando muchos compañeros y compañeras, no solo del fútbol profesional, también del fútbol base, porque afecta a nuestras familias. Que cada uno haga una reflexión de por dónde queremos ir, de lo que queremos del deporte y del fútbol», afirmó el vasco Ricardo de Burgos Bengoetxea.

Junto a él compareció el asturiano Pablo González Fuertes, que será el asistente del vasco en el VAR durante la final copera y que criticó mucho el entorno arbitral actual, anunciando para los próximos días una noticia en referencia a una posible huelga o acción destacada desde el Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la RFEF, y que «hará historia».

«No vamos a seguir permitiendo que pase lo que está pasando. En pocas fechas tendréis noticias sobre lo que va a venir. Pero la plantilla del arbitraje español y el CTA va a hacer historia, porque no vamos a seguir aguantando lo que estamos aguantando», apuntó González Fuertes. Y como réplica a esto, la entidad merengue emitió luego un comunicado a través de su página web y sus propias redes sociales.

El Real Madrid considera inadmisible las declaraciones de los árbitros

«El Real Madrid considera inadmisibles las manifestaciones públicas realizadas por los árbitros designados», comenzó el texto. «Estas manifestaciones, que han puesto el foco de manera sorprendente contra los vídeos de un medio de comunicación amparado en la libertad de expresión, como es Realmadrid TV, realizadas de manera premeditada 24 horas antes contra uno de los participantes de la final, demuestran, una vez más, una clara y manifiesta animadversión y hostilidad de estos árbitros contra el Real Madrid», añadió esa nota de prensa.

«Declaraciones aún más sorprendentes todavía, bajo un tono amenazante, aludiendo a la unidad de los árbitros, para anunciar supuestas medidas o actuaciones que distan mucho de los principios de equidad, objetividad e imparcialidad que deberían imperar a escasas horas de un acontecimiento futbolístico que centra la atención de cientos de millones de personas en todo el mundo», prosiguió la nota.

Por último, y –acorde al comunicado– debido a «la gravedad de lo sucedido», el Real Madrid «espera que los responsables de la RFEF y del estamento arbitral procedan en consecuencia, adoptando las medidas correspondientes en defensa del prestigio de las instituciones que representan». El Real Madrid ha decido no comparecer en la conferencia de prensa oficial de la víspera de la final de la Copa del Rey que le mide el sábado en Sevilla al Barcelona. Tampoco se ejercitará en el estadio La Cartuja, además de no asistir a los actos oficiales previstos por la Federación Española de Fútbol (RFEF) este viernes.

Javier Tebas: «Esto no es fútbol, es control de poder»

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, señaló a Florentino Pérez, sin nombrarlo, después del plante del Real Madrid, por el «control de poder» que muestra que el presidente del club blanco «quiere su fútbol».

«Esto no es fútbol, es control de poder. No le gusta Tebas porque no le hace lo que él quiere. No le gusta Ceferin porque no hace lo que él quiere. No le gusta Louzán porque no hace lo que él quiere. No le gustan los comentaristas de TV porque no dicen lo que él quiere. No quieren que se avance en la reforma arbitral porque no es la que él quiere», escribió en su cuenta de la red social ‘X’.

Tebas reaccionó así al comunicado del Real Madrid que calificó de «inadmisibles» las declaraciones de los árbitros de la final de Copa contra el FC Barcelona en La Cartuja (Sevilla). El conjunto madrileño mostró también su disconformidad con ese plantón a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la previa copera.

( En la imagen, Javier Tebas, presidente de la Liga . Fotografía: Christian Charisius/dpa. 05/2/2025

«No protesta, presiona»

«Y ahora, tras las declaraciones de los árbitros –hartos del acoso constante desde Real Madrid TV-, responde como sabe: suspende la rueda de prensa, se salta el entrenamiento en La Cartuja, desprecia los actos oficiales de la final de Copa, filtra que no se va a presentar en la final de la Copa. Qué piel tan fina», añadió.

«No protesta, presiona. No se queja, amenaza. No discrepa, castiga. No quiere mejorar el fútbol, quiere su fútbol. Y lo más grave no es que lo intente. Lo grave es que muchos lo permiten, lo consienten y le ayudan», terminó Tebas.