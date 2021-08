El tinerfeño Édgar Carballo ha logrado hacerse con el trofeo en el descenso de Mountain Bike enmarcado dentro del festival O Marisquiño. El evento aúna varias disciplinas de deporte urbano como Skate, BMX, Break Dance y Basket 3×3. Además, este año se ha añadido el MTB Downtown.

Respecto a la bajada hasta el puerto, el de Arafo destaca «la carrera me salió muy bien, hice cuarto en la clasificatoria, que no servía para mucho, y luego gané la prueba. Nos acompañó el tiempo, es un sitio donde suele llover y el suelo se pone muy resbaladizo, pero esta vez no sucedió».

No es un pájaro 🐥 no es un avión ✈️ ¡es Edgar Carballo volando por las calles de Vigo y sobre un @Nissan_ESP! 🤘🏻



POV by @GoProES



Finales del #MTBDownTown del O Marisquiño 👇🏻



– 16:00h: Women Race

– 17:45h: Men Race

– 18:30h: Awards Ceremony pic.twitter.com/JOE4xAcNGT — O Marisquiño (@omarisquino) August 11, 2019

Ahora, Carballo se centra ya en las Enduro World Series.»En un plazo aproximado de un mes volveré a competir en Copa del mundo. Hay una serie de pruebas seguidas y me voy a preparar para afrontarlas», comentaba el tinerfeño.