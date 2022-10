El WOMAD 2022 completa su cartel

La propuesta musical del WOMAD 2022 en la edición de este retorna con plena normalidad en el entorno del Parque Santa Catalina de La Palmas de Gran Canaria

Beat Bronco estarán en el WOMAD 2022. Imagen cedida por la organización

WOMAD Gran Canaria-Las Palmas de Gran Canaria completa su propuesta musical con el anuncio de siete nuevas bandas: Baiuca (España), Beat Bronco Organ Trio (España), Ebi Soda (Reino Unido), Gnoss (Escocia), JP Bimeni & The Black Belts (Burundi), San Salvador (Francia) y Tamikrest (Mali).

Una oferta musical que se suma a las ya anunciadas de Seun Kuti & Egypt 80 (Nigeria), Vieux Farka Touré (Mali), Ibibio Sound Machine (Reino Unido-Ghana), YĪN YĪN (Países Bajos), Taxi Kebab (Francia-Marruecos); The Staples Jr. Singers (Estados Unidos), Los Hermanos Cubero (España), Moonlight Benjamin (Haití-Francia), Al-Qasar (Francia-Estados Unidos), Adê (Cabo Verde)y las bandas canarias Los Gofiones, Víctor Lemes, Miguel Cedrés, Ant Cosmos, Baldosa, Woodhands y Juana La Cubana. En los próximos días se anunciará el programa completo, con el calendario por día, escenario y hora.

Ambicioso cruce de estilos en WOMAD 2022

Con estas nuevas aportaciones, WOMAD Gran Canaria-Las Palmas de Gran Canaria conforma un cartel que vuelve a ser un ambicioso cruce de caminos estilístico, con una importante presencia de artistas africanos, entre los que sobresalen los representantes de dos de las sagas más relevantes de la música de raíz, Seun Kuti & Egypt 80 y Vieux Farka Touré; pero en en el que los seguidores del festival podrán encontrar otro tipo de géneros musicales, unos apelando al folclore en su estado más puro, como San Salvador, Gnoss, Los Gofiones o The Staples Jr. Singers; y otros fusionando lo primitivo con las nuevas tendencias y la electrónica, creando sonidos más contemporáneos, como Baiuca, Ibibio Sound Machine, YĪN YĪN, Taxi Kebab o Al-Qasar.

Dania Dévora, directora del festival, se muestra “muy orgullosa” del cartel que este año “volverá a defender la multiculturalidad como objetivo del proyecto”. A su juicio, se ha conformado un programa “muy rico en matices, con grandísimos proyectos que están entre los más demandados en el ámbito de las músicas del mundo”, pero también apostando nuevamente “por otras bandas que han ido consolidando sus proyectos y creciendo poco a poco, así como otras que están empezando a despuntar y que forman parte de esa parte digamos que más pedagógica de WOMAD, la de descubrir nuevos valores, nuevos talentos, nuevos sonidos».

Baiuca

Es el proyecto revelación de la folktrónica no sólo en España, sino en el mundo. Su mezcla de ritmos tradicionales gallegos y electrónica contemporánea, creando una especie de found footage en el que resignifica los códigos de la música tradicional gallega a través de una mirada absolutamente actual pero también futurista, le ha llevado a dar casi 90 conciertos en poco más de un año. Ha pasado por buena parte de los festivales españoles más importantes.

En directo, tiene un formato muy singular. El propio artista utiliza diferentes máquinas (secuenciador, sintetizador, etc.) y las mezcla con instrumentos tradicionales gallegos (diferentes flautas, cunchas, ocarinas…). Además, le acompaña en directo uno de los jóvenes videoartistas más prestigiosos de Galicia: Adrián Canoura, que proyecta en una multipantalla e incluso utiliza sintetizadores de imagen y cámaras con las que graba en directo e interviene en la proyección; también el prestigioso percusionista gallego Xosé Lois Romero y las hermanas pandereteiras/cantareiras Andrea y Alejandra Montero, que le acompañan cantando y bailando en directo. En 2021 publicó Embruxo, su aclamado segundo LP, en el que ha contado con colaboraciones de artistas ibéricos como Rodrigo Cuevas, Xosé Lois Romero o Lilaina.

Beat Bronco

El sonido de Beat Bronco tiene la mezcla perfecta de Jazz, Soul y R’n’B con esos grooves de la vieja escuela y melodías de guitarra y órgano deliciosamente conmovedoras. Después de publicar en 2020 Road Trip (Rocafort Records, Suiza) y de varios singles -Easy Baby (2019), Missoula-Nairobi 2019-, la banda graba para el sello de Denver (USA), Color Red.

Este trío de Soul y R’n’B, ya conocido por su éxito en el Holi Groove (Suiza), Festival Jazz de León o Euro Ye-Ye, están presentando en sus conciertos los adelantos de algunos de los temas que están a punto de ver la luz. Beat Bronco está formado por Gabri Casanova (órgano hammond), Lucas de Mulder (guitarra) y Antonio “Pax” (batería). todos ellos conocidos por formar parte de bandas como The Sweet Vandals, Speak low, Anaut o Mighty Vamp entre otros.

Ebi Soda

Anti-tradicionalistas acérrimos, Ebi Soda se nutre de esta idea de contradicción, pareciendo más inspirados por el ambiente de una rave que por los sonidos que se escuchan en Birdland. Su única deuda con el jazz típico es intentar innovar y experimentar en cada oportunidad.

Caracterizados por sus erráticas pausas de batería, sus paisajes sonoros multiefectos y sus abrasadoras líneas de trombón, Ebi Soda mantienen una ética post-punk de bricolaje cerca de sus corazones, con canciones a menudo nacidas de sudorosos dormitorios llenos de humo más que de la sala de ensayo de una gran banda.

Ebi Sosa. Imagen cedida por la organización

Gnoss

Doblemente nominados al ‘Scots Trad Award’, Gnoss se han ganado una gran cantidad de seguidores a través de su visión de futuro de la música tradicional y la calidez única de sus espectáculos en directo. Esto ha quedado demostrado recientemente con sus dos apariciones consecutivas con entradas agotadas en el mundialmente famoso festival ‘Celtic Connections’ de Glasgow, primero como anfitriones de ‘Orkney Folk: The Gathering’ en 2019, y luego por su debut como cabeza de cartel al año siguiente. Todo esto lo han logrado dos años después de salir de la universidad.

Su lanzamiento de 2019, –Drawn From Deep Water– fue recibido con elogios generalizados por su ejemplar interacción, su interpretación desnudamente emocional y su material bien elegido. Con su esperado nuevo álbum –The Light of The Moon– en el horizonte, la dedicación a su oficio les sitúa firmemente en la vanguardia de lo que está ocurriendo en el folk escocés. El grupo lo forman Aidan Moodie (guitarra y voz), Graham Rorie (Violín y mandolina), Connor Sinclair (flauta, whistles y voz) y Craig Baxter (bodhran y percusión).

JP Bimeni & The Black Belts

El cantante de soul de origen burundés JP Bimeni, un refugiado real que ha escapado de la muerte más de una vez, desprende sin embargo optimismo en su segundo álbum, Give Me Hope. Bimeni consigue canalizar el groove de su héroe Otis Redding mientras medita sobre temas serios. Give Me Hope oscila entre la Motown clásica de los años 60 y el soul, la psicodelia y el afrofunk inspirados en la Stax. Bimeni tiene una voz brillante que llega al alma, su profunda conciencia y vulnerabilidad en plena exhibición sin perder la sensibilidad pop.

JP Bimeni. Imagen cedida por la organización

Burundi es un pequeño país del este de África con una historia sangrienta y con mucha menos atención en el escenario mundial. Bim-Nyi no es ajeno a la violencia, sobrevivió a la infame masacre escolar de Kibimba cuando tenía 16 años y apenas unos meses después estuvo a punto de perder la vida por segunda vez en un tiroteo entre pandillas que lo dejó gravemente herido. Con la ayuda de una beca del “The Hugh Pilkington Charitable Trust” con sede en Oxford, se mudó al Reino Unido para estudiar y ha vivido allí desde entonces. Pero no ha olvidado su patria, y a medida que pasa el tiempo, intenta darle sentido a la sociedad en la que creció y la música lo ayuda a seguir este camino.

San Salvador

La polifonía occitana es el punto de partida de este colectivo francés de seis voces y percusión embarcados en la búsqueda del folklore universal, arraigado en las profundas tradiciones de trovadores de la región que circulan entre culturas y géneros musicales. Sus composiciones usan el occitano como instrumento rítmico, combinando poesía con armonías vocales hipnóticas en cascada sobre patrones cambiantes de percusión convincente. Su directo se resume en seis voces, dos toms, doce manos y una pandereta.

El canto polifónico pirenaico, o Cantèra en el idioma occitano de Gascuña, en el suroeste de Francia, es la práctica plurivocal resultante de una construcción musical que se practica generalmente en espacios de expresión públicos o privados. Combinando la energía y la poesía cruda de la música popular con la orquestación académica, un concierto de San Salvador es la sutil alquimia de armonías vocales suaves e hipnóticas arrastradas salvajemente por un ritmo implacable.

Tamikrest

Tamikrest es unión, conexión en la lengua tamasheq. Dado que los cinco miembros del grupo proceden de diferentes regiones del mundo, es una palabra ideal para describir la banda. Su música es un homenaje a la identidad tuareg, aderezada con influencias del rock moderno. Las letras hablan del anhelo interminable de un mundo libre. A través del mensaje de sus canciones, Tamikrest quiere hacer accesibles la poesía y la cultura tamasheq a los habitantes de un mundo más grande que la inmensidad del desierto sahariano.

La historia comienza en Kidal, capital de la octava región de Malí, cuando decidieron formar un grupo con sólo dos viejas guitarras caseras. Algunos años después, Tamikrest puede estar orgulloso de su trayectoria. La banda ha tocado en algunos de los principales escenarios internacionales y tiene fans en todo el mundo. Hoy en día, Tamikrest suena más unido que nunca.

Tamikrest. Imagen cedida por la organización

El grupo ha vuelto con un disco que es una declaración de rock and roll viva e irreprimible, Tamotaït, que encuentra a la banda no sólo subiendo el volumen, sino también agudizando sus atmósferas meditativas y sus reflexiones sobre el estado del Sáhara y el mundo más allá. Tamikrest son Ousmane Ag Mossa (voz principal, guitarra eléctrica y acústica), Cheikh Ag Tiglia (bajo, guitarra eléctrica, voz), Nicolas Grupp (batería, percusiones) y Paul Salvagnac (guitarra eléctrica y acústica, slide).

WOMAD 2022 del 10 al 13 de noviembre

WOMAD Gran Canaria-Las Palmas de Gran Canaria se celebrará este año sin ningún tipo de restricción, entre el 10 y el 13 de noviembre, en el entorno del Parque Santa Catalina. El escenario principal se localizará este año en la Plaza de Canarias, sobre el intercambiador de guaguas. El segundo escenario se instalará en la zona bulevar, en la trasera del Espacio Miller, que también acogerá este año parte de la programación musical.

WOMAD volverá a contar con el mercado global, los puestos de restauración y de artesanos locales, las carpas de la FEDAC y también de las ONGs que conforman el paisaje habitual de WOMAD.

Actividades paralelas

Este año, la actividad de WOMAD trascenderá a los escenarios del entorno de Santa Catalina. La programación del festival se desplegará por diferentes centros culturales de la capital grancanaria.

La Casa de Colón, el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), el Castillo de Mata y el Museo Elder acogerán conciertos, charlas, debates y ciclos de cine, actividades en las que también colaborará un año más Casa África. Talleres infantiles y de adultos, el encuentro literario ‘Mundo de Palabras’ y el tradicional Ciclo de Cine Casa África completarán un programa que culminará los días 10, 11, 12 y 13 con los conciertos en Santa Catalina.