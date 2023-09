En Directo

Feijóo ha preguntado directamente a Pedro Sánchez «qué va a hacer, señor Sánchez. ¿Amnistía, si o no?, ¿Reférendum, sí o no?, ¿Volver a declarar la indepencia, sí o no?»

El candidato a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, en la réplica al diputado de ERC, Gabril Rufián y de Junts, Míriam Nogueras, ha analizado con datos cómo la situación económica y social de Cataluña no ha dejado de empeorar desde 2017.

«Me hubiera gustado debatir con usted porque habla bastante claro. Cada vez vamos descubriendo según va avanzando la tarde por qué Sánchez no quiere hablar. No quiere responder. Se han dado cuenta de que o miente Sánchez o mienten ustedes. ¿Mienten ustedes o Sánchez? Lo que es evidente es que Esquerra, Junts o Sánchez han mentido a la Cámara», ha dicho.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóoo ha replicado a Míriam Nogueras y Gabriel Rufián de manera conjunta. El candidato no lo había hecho tras la intervención de Gabriel Rufián, pero lo hace tras la intervención de Miriam Nogueras de Junts.

Un motivo para no votar al PP, dice, es «que ha pactado con la extrema derecha; es contrario a la economía liberal, es estatalista, que se posiciona siempre al lado del Estado antes de apostar por las PYMES que configuran Cataluña». Por estos motivos considera que el PP no concuerda con el modelo catalán.

El líder del PP ha denunciado una «anomalía democrática» y ha achacado al presidente en funciones una «neurosis obsesiva por el poder», por el poder «perdiendo», «a toda costa» y «sin principios», mientras le reprochaba una y otra vez que no quisiera debatir.

Gabriel Rufián (ERC) , en su intervención en la primera sesión del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al líder del PP de «no entender lo que está pasando» porque no tiene los escaños necesarios para ser investido. Rufián critica que desde el PP se haya intentado hablar con Junts y se critique a la izquierda cuando lo hace.

Investidura Feijóo | Aina Vidal le recuerda a Feijóo que “no le dan los números”

Aina Vidal (los Comunes) ha comenzado su intervención exigiendo al candidato Alberto Núñez Feijóo que «deje en paz» a las personas trans.

La diputada de los Comunes, dentro de Sumar, ha asegurado que Feijóo no va a ser investido presidente no porque no esté dispuesto a gobernar a cualquier precio, sino porque «no le dan los números».