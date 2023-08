Las condiciones meteorológicas han sido favorables hasta el momento para intentar contener el incendio que afecta a varios municipios de Tenerife, aunque como ha informado Victoria Palma, asesora del Cabildo de Tenerife, el propio incendio está creando sus propias condiciones, de tal manera que no se ha dejado notar los factores favorables del tiempo a la hora de los trabajos de extinción.

Objetivo: frenar el avance hacia La Esperanza

Pedro Martínez, director de los trabajos de extinción, ha insistido en rueda de prensa en que la noche ha sido muy complicada y no se ha podido llevar la planificación prevista aunque como aspecto positivo ha resaltado que el área suroeste del fuego, en Arafo y Candelaria, no ha evolucionado y no ha habido afección en los caseríos que hay en la zona.

Tampoco ha habido propagaciones hacia la dorsal pero en cambio no se ha podido parar por la zona del valle de Igueste, tal y como se preveía con una quema controlada.

El técnico ha explicado que el objetivo es frenar el avance hacia La Esperanza, la defensa del llano de Las Lagunetas e intentar evitar que baje al valle de Santa Úrsula y pararlo en la zona alta del valle de La Orotava.