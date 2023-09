Alberto Núñez Feijóo lo ha dicho en una reunión mantenida con la CEOE y CEPYME. Justo en la semana previa a la sesión de investidura que se celebrará la próxima semana en el Congreso de Los Diputados

Reunión Núñez Feijóo y Pedro Sánchez en el Congreso. Imagen archivo Europa Press

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado a los presidentes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, su preocupación ante la amnistía y la coyuntura económica.

Encuentro con líderes empresariales

Feijóo ha mantenido este lunes una reunión de hora y media con ambos líderes empresariales como parte de un diálogo con la sociedad civil ante su investidura. Este martes se reunirá con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el miércoles con el de CCOO, Unai Sordo.

Tras el encuentro, fuentes del PP han informado a los medios de que Feijóo ha compartido su preocupación ante el «difícil» momento que atraviesa España. Y lo hace por las «negociaciones entre Sánchez y los independentistas» que tiene como «consecuencia «la ruptura de la igualdad de los españoles» así como por la tensión económica.

Una semana para la investidura

Este encuentro se celebra la última semana antes de la investidura de Feijóo para la que no tiene apoyos suficientes. Si miramos a la otra opción posible, la izquierda no lo va a tener fácil porque los independentistas no renuncian a la vía unilateral.

En ese sentido, el PP alerta del «aumento desorbitado de los precios de los alimentos, También del interés de las hipotecas y la fragilidad del mercado de trabajo, donde España duplica la tasa de paro de la Unión Europea».

Vídeo RTVC

Temas importantes para España

Sostiene además el PP que Feijóo y los dirigentes de la CEOE y Cepyme han coincidido en «lamentar» que los debates que preocupan a los españoles queden «relegados a un segundo plano por los que imponen los secesionistas», que ligan a «discusiones identitarias, que solamente convienen a ellos y no a la mayoría de los ciudadanos».

En la reunión, que según el PP ha transcurrido en un «clima distendido», Feijóo ha expuesto a los empresarios las «líneas generales» del programa de gobierno que expondrá en su debate de investidura y ha escuchado las propuestas de Garamendi y Cuerva, a los que ha agradecido su trabajo con planteamientos en torno a la Constitución y «ánimo constructivo».