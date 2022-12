Música para un nuevo año

El Club de la Cultura charla en la víspera de Nochebuena con Jorge Perdigón, director del Festival Internacional de Música de Canarias, como anticipo de la inminente edición del Festival que tendrá lugar los próximos 12 y 13 de enero de 2023 marcada por las grandes Orquestas y aforos completos.

C Castro, director y conductor del magazine cultural en Canarias Radio, dedica esta penúltima entrega del año a la próxima edición del Festival Internacional de Música de Canarias que arranca los días 12 y 13 de enero en las islas de Gran Canaria y Tenerife. El director del Festival, Jorge Perdigón, explica los detalles de esta edición marcada por el regreso de las grandes Orquestas y por una asistencia de público que ya ha completado los aforos.

Sinfónica de Kiev

El broche de oro de esta edición del Festival será la presencia en Canarias de la Orquesta Sinfónica de Kiev, con un programa especial en un año en extremo difícil para sus músicos con la terrible guerra Rusia-Ucrania.

El plantel de grandes Orquestas que visitan este Festival de 2023 se completa con la Filarmónica de la BBC, dirigida por Juanjo Mena, una de las batutas españolas con mayor relevancia internacional, con la violinista Clara Jumi-Kang y la Compañía de Danza de Antonio Márquez; la Sinfónica de Bamberg (Alemania), con la batuta de Jakub Hrusa y la violinista Patricia Kopachinskaja; así como Maggio Musicale Fiorentino, con Ingo Metzmacher en el podio y el barítono norteamericano Thomas Hampson como solista.

Portada de la última novela de Ismael Lozano

El Club de la Cultura en espacio para las Letras charla con el escritor Ismael Lozano que acaba de publicar Odio, una novela negra que trata los problemas sociales actuales del colectivo LGTBI+. El libro forma parte del mismo universo literario que Vagos y Maleantes, su anterior novela, ya que comparte personajes, «aunque son obras totalmente independientes», advierte el autor.

El asesinato de Samuel Luiz en Galicia en julio de 2021 fue el germen que provocó en Lozano la «necesidad de escribir esta novela» con la cual regresa a las vitrinas de la librerías tras cosechar notables éxitos con sus anteriores entregas.

Puntos de vista

La novela esboza un retrato de cuanto ocurre alrededor de los delitos de odio y presenta distintos puntos de vista: el de la víctima, el punto de vista del agresor, el de los familiares y también los diferentes discursos políticos en torno a estos delitos y su influencia en determinados sectores sociales. Prologada por Sergio Bero, psicólogo especialista en diversidad y funcionalidad, miembro de la APA-División44 por su compromiso con el colectivo LGTBI.

La Cometa

María Tomé, arquitecta y urbanista, rescata en su sección La Cometa la figura de Jane Jacobs. La norteamericana fue una divulgadora científica, teórica del urbanismo y activista sociopolítica canadiense, nacida en Estados Unidos.

Jane Jacobs, histórica activista canadiense contra el urbanismo moderno. Biblioteca Libre

Jacobs es reconocida por su libro Muerte y vida de las grandes ciudades, (The Death and Life of Great American Cities), una dura crítica al urbanismo moderno y los proyectos de regeneración urbana con el argumento de que son «una amenaza para la diversidad y vitalidad de las ciudades».