La oposición de Venezuela pone fin al mandato de Juan Guaidó

Guaidó afirma que con la decisión de la cámara opositora pierde el país y «celebra la dictadura»

La opositora Asamblea Nacional de Venezuela ha puesto fin al mandato de Juan Guaidó como presidente interino, después de las recientes críticas recibidas por no haber alcanzado los objetivos previstos por quienes le auparon en 2019.

El órgano ha dado así ‘luz verde’ a la reforma del Estatuto que Rige la Transición, una norma firmada en septiembre de 2018 y con la que la oposición buscaba llenar el vacío de poder que, para ellos, quedaba en el país tras considerar fraudulenta la reelección de Nicolás Maduro como presidente.

La propuesta –presentada por las formaciones políticas de Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Movimiento por Venezuela– ha recibido 72 votos a favor, 29 en contra y ocho abstenciones, recoge el diario ‘El Nacional’.

Entre los que se han mostrado contrarios a la medida se encuentran 16 de Julio, NUVIPA y Voluntad Popular, el partido de Juan Guaidó. Mientras, Encuentro Ciudadano se ha abstenido.

Ya la semana pasada la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el cese de Guaidó al frente del Gobierno interino, si bien aquella resolución requería de una segunda sesión para certificarse y apartar al líder opositor.

Esta segunda sesión de la Asamblea Nacional había sido propuesta en un primer momento para el jueves, si bien quedó aplazada para el 3 de enero «atendiendo el criterio de los miembros de la junta directiva y diputados» y en aras de lograr un mayor consenso.

Con esta decisión, la oposición venezolana ha puesto fin al mandato de un Guaidó que en las últimas semanas había recibido las críticas de algunos de los partidos contrarios a Maduro por considerar que, tras casi cuatro años, no había cumplido con los objetivos esperados.

«Hoy pierde Venezuela y celebra la dictadura»

El ahora expresidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha afirmado que con la decisión de la Asamblea Nacional «ha perdido el país» y «celebra la dictadura», asegurando que se ha dado «un salto al vacío».

Tras seis horas de intenso debate en la sesión de la Asamblea Nacional, Guaidó ha reiterad que la razón de la Presidencia interina «es constitucional y recae en el vacío de poder en la que hubo en el país en enero de 2019», según recoge en un comunicado por la propia cámara legislativa opositora.

«Hay una mayoría que ha tomado una decisión, no me pidan que la acompañe porque jamás entregaré un ápice a la dictadura. No es un tema de Juan Guaidó, este no es el Gobierno interino de Juan Guaidó», ha remachado.

En este sentido, ha rechazado la idea de delegar el «gobierno interior a una comisión». «Quién va a asumir el vacío de poder? ¿Quién va a asumir las competencias? Pónganle nombre y apellido y asuman la responsabilidad», ha espetado.

«Maduro no acabó con la Presidencia encargada, no pudo. La dictadura es minoría y en Barinas quedó demostrado», ha agregado Guaidó, haciendo referencia a la victoria en enero de esta año de la oposición en el estado natal del fallecido presidente Hugo Chávez.

En este sentido, Guaidó se ha referido a los ciudadanos venezolanos agradeciéndoles «la confianza de estos cuatro años«, augurando para 2023 «un año de unión y unidad».

Finalmente, el político opositor ha agradecido a los funcionarios del «gobierno interino» que a «riesgo personal y familiar» han trabajado y luchado «por la defensa de Venezuela y los venezolanos dentro y fuera del país».