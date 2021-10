El nombramiento del nuevo alcalde fue acordado hace dos años en un pacto de gobierno entre Nueva Canarias, Partido Popular y La Fortaleza

Francisco García de Nueva Canarias es el nuevo alcalde de Santa Lucia de Tirajana. Ocupa la alcaldía por primera vez, después de 22 años perteneciendo a en la corporación.

Un nombramiento acordado hace dos años en un pacto de gobierno entre Nueva Canarias, Partido Popular y La Fortaleza.

García sustituye al líder de la Fortaleza, Santiago Rodríguez. Al pleno extraordinario no asistió Beatriz Mejías, concejala no adscrita. García fue expulsada de Podemos por no apoyar el pacto de gobierno.