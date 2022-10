El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha visitado La Palma donde se ha reunido con vecinos afectados por la erupción volcánica

Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha pedido este viernes que los próximos procesos electorales no estropeen la colaboración que las administraciones mantienen en relación a la reconstrucción de La Palma tras la erupción volcánica.

Tras reunirse con el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, y el diputado del común, Rafael Yanes, ha destacado la unidad con la que hasta ahora han actuado las administraciones. Ha señalado que los legítimos intereses de las formaciones políticas no tienen que dejar de tener a los ciudadanos en el centro.

Gabilondo ha comentado que no es ingenuo y sabe hasta qué punto todas las relaciones entre las administraciones se ven afectadas por procesos electorales. Por ello ha pedido que la población que sufre no sea utilizada para otros fines. Algo que sabe que no se hará pero lo dice «por si acaso».

El principal problema; el habitacional

Antes de reunirse con asociaciones de ciudadanos, el defensor del pueblo ha manifestado que el problema habitacional es casi el prioritario en La Palma tras la erupción volcánica, y ha añadido que también lo es la reorganización territorial, ya que no solo se han visto dañadas las vidas personales sino también el territorio.

Ha señalado que en La Palma se ha hecho «mucho» tras la erupción. Ha comentado que la intervención del Defensor del Pueblo es de oficio, ya que no ha recibido queja alguna de particulares. Si bien ahora tiene algunas que le han sido trasladadas desde el Diputado del Común.

Vídeo RTVC. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo y el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata.

Ángel Gabilondo ha señalado que, a veces, los vericuetos administrativos, los papeles, hacen olvidar que lo decisivo son las personas, y eso no debe producirse, ha subrayado. También ha recordado que el Defensor del Pueblo supervisa a la administración, no es administración, y que su misión es hacer peticiones y sugerencias.

También puede pedir modificaciones legales, y en ese sentido ha dicho que los alcaldes de la isla están preocupados porque tal vez haya que hacer una ley para situaciones volcánicas.

Ángel Gabilondo ha agregado que se precisa celeridad en las actuaciones pero ha admitido que esto es algo complejo porque hay que resolver «cada caso».

Vídeo RTVC.

El expediente de la institución seguirá abierto

Gabilondo pide en La Palma que el proceso electoral no estropee la unidad para la reconstrucción de la isla. Efe

El Defensor del Pueblo no quiere levantar falsas expectativas pero de la información que elabore la institución saldrán pronto recomendaciones. El expediente no se cerrará, de forma que seguirá abierto durante todo el proceso de reconstrucción.

El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, ha comentado que la corporación insular ha gestionado durante la emergencias más de 75 millones de euros. Ahora queda «todo» por seguir avanzando y resolviendo las incertidumbres de los ciudadanos, dijo.

Hernández Zapata ha declarado que la sociedad pide celeridad y certezas. También que se precisa de más tiempo para llegar «con la mayor de las certezas y buscar el máximo de ayudas». Y ha aludido a que las personas responsables de las administraciones tienen que ponerse de acuerdo en unos tiempos que estarán marcados por las elecciones.