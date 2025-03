El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ha celebrado la primera gala de los transformistas. Humor, transgresión y reivindicación, en una noche en la que se recordó el legado de los que allanaron el camino de los drags

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria celebra la primera gala de los transformistas. Fotografía: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se reservó uno de sus actos más singulares para la última semana de la agenda: la gala de los transformistas. Fue una noche reservada para rendir tributo a los artistas que hicieron del transformismo una seña de identidad del Carnaval pretérito. Verdaderos precursores de la eclosión Drag Queen en la fiesta del Siglo XXI, que fueron los grandes protagonistas de esta convocatoria.

Uniks, grupo ganador del concurso de disfraces, rompió el hielo ante la presencia de cinco grandes de la escena canaria: Vanessa Artiles, Elva García, Pedro Daktari, Miss Daneyden y Alexis Santos. En este orden fueron cediéndose el testigo hasta en dos ocasiones para dar cuenta de temas como Menúa de María Peláez, Felicitá de Cecilia Gayle; La media vuelta, el famoso bolero ranchero de José Alfredo Jiménez; la icónica samba Megalenha; la inolvidable Amigo de Roberto Carlos; New York, New York por Liza Minelli; Bemba colorá de la reina de la salsa, Celia Cruz; Volveré, uno de los éxitos indiscutibles de Diego Verdaguer, Esa Diva de Melody, Te he prometido de Leo Dan.

En la gala convivió el aspecto más clásico con el más innovador del género, veteranos como Daktari, García y Santos con jóvenes como Artiles y Daneyden, las voces en directo de Daktari y Santos con el playback de sus compañeras. Cada artista fue presentando al siguiente en transiciones plenas de humor y palabras emocionadas.

Llamada a la tolerancia y al respeto

Daktari quiso brindar un recuerdo a los grandes del pasado. Entre las múltiples menciones no faltaron referencias a Manolo García, por su contribución a hacer del Carnaval el que es. Pero también a Paco España, Melo Robaina, Jose La Sorda, la Pantoja de Canarias; Xayo o Félix de Granada, entre otros.

Las actuaciones se sucedideron, divididas en dos bloques que daban tiempo a cambios de vestuario y caracterización hasta llegar al final común que levantó al público del parque Santa Catalina en una llamada a la tolerancia y el respeto con la interpretación de A quién le importa.

Llas cinco brillaron en el escenario que no en pocas ocasiones ha recibido al veterano Daktari, a quien el Carnaval dedicó una noche en 2022, y a la también drag y diseñadora Vanessa Artiles, conocida en el universo drag como Vánderbilt y ganadora como Vanessa del concurso de disfraces de 2023. Pero también sus inseparables Elva García y Alexis Santos, grandes nombres del espectáculo con los que ha compartido trabajos en reconocidas salas del Archipiélago o Miss Daneyden, bailarina y estrella del transformismo que entusiasmó con figuras y piruetas de baile.

Este arte no ha dejado de tener un lugar en el calendario. Actuaciones en galas o pequeños homenajes. Pero la del Carnaval de los Juegos Olímpicos sorprendió por tratarse de la primera dedicada íntegramente al transformismo, como subrayó Alexis Santos.