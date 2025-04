El cadáver fue encontrado en una playa de Arucas, sin que se conozcan las causas de su muerte ni su identidad

Este domingo, la Guardia Civil informó del hallazgo del cadáver de una mujer en la costa norte de Gran Canaria. El cadáver fue localizado en la playa de Los Enanos, en San Andrés, en el municipio de Arucas.

Agentes de la Guardia Civil en la zona donde fue encontrado el cadáver

Investigación abierta en Gran Canaria para tratar de identificar el cadáver

La mujer no llevaba ningún tipo de documentación, por lo que su identidad aún no ha sido revelada. La Guardia Civil trabaja para esclarecer quién era y conocer las causas de su muerte. Por el momento, las autoridades no han aportado más detalles sobre el caso.