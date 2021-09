El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) pide a los canarios que retomen la rutina en la donación de sangre, sobre todo los donantes de los grupos A+ y 0. Son los más frecuentes y necesarios en los hospitales

ICHH pide a los canarios a donar sangre, en especial de los grupos A+ y 0+. Foto: ICHH

Con motivo de la festividad del Día de Nuestra Señora del Pino, el miércoles 8 de septiembre, los puntos de extracción fijos, temporales y hospitales de Gran Canaria no estarán operativos.

Los requisitos básicos para donar sangre son presentar un buen estado de salud general, tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilos y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas.

Además, en las circunstancias actuales es preciso cumplir algunos requisitos específicos: no presentar cuadros de tos o síntomas respiratorios, no haber sido diagnosticado o haber estado en contacto con personas afectadas por la COVID-19 y no haber viajado fuera de España en los últimos 14 días.

Para donar sangre es necesario pedir cita llamando al 012 o al 928 301 012 – 922 470 012 (opción 8) de lunes a viernes de 10:00 a 20:00 horas o cumplimentando el formulario publicado en la portada de la web: efectodonacion.com. Antes de ir a donar se recomienda revisar la información publicada en esta misma página web en la pestaña de ‘Información y Protocolo’ para familiarizarse con las medidas de seguridad establecidas.

El ICHH advierte a los donantes de la importancia de avisar en caso de que les surja algún imprevisto que les impida acudir a una cita confirmada. De esta forma, otra persona podrá ocupar esa plaza . Recuerda que las personas vacunadas contra la COVID-19, tanto con una como con dos dosis, pueden donar sangre pasadas las 48 horas de la inoculación.