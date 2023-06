Denuncian el aumento de los mensajes transfóbicos en Twitter. La Mesa Nacional contra los delitos de odio se reunirá el 3 de julio

El Ministerio del Interior intensificará el monitoreo que realizan las brigadas de delitos telemáticos para vigilar los discursos de odio que se lanzan en redes sociales contra el colectivo LGTBI, según ha anunciado este miércoles Fernando Grande-Marlaska a la Federación Plataforma Trans en una reunión.

«El ministro va a dar un aviso para que el monitoreo que hacen las brigadas de delitos telemáticos de la Policía se incremente y haya más vigilancia en Twitter«, ha anunciado a los medios la presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, tras el encuentro con Marlaska, a quien ha visto «muy preocupado» y «receptivo».

Aumentan los discursos de odio en Twitter

La presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, junto a Eugeni Rodríguez, director del Observatori Contra l’Homofobia, posan tras la reunión mantenida con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, este miércoles en Madrid. EFE/ Daniel Gonzalez

La Plataforma Trans ha acudido hoy a Interior junto con el Observatori Contra l’Homofobia de Catalunya para trasladar a Marlaska la «grave situación» que atraviesan las personas trans debido a la «traducción de los discursos de odio en agresiones en las calles», en palabras de Cambrollé, quien ha señalado que entre 2021 y 2022 se contabilizaron unos 231.000 tuits con carácter transfóbico.

«Esta cifra ha aumentado más de un 20 % en 2023», ha reseñado la presidenta de la Plataforma Trans, quien apunta que «la antesala de las agresiones en la calle son los discursos del odio, que hoy por hoy se cocinan en Twitter».

Las dos organizaciones le han exigido a Marlaska que «envíe un mensaje contundente a Twitter para que cumpla con el marco de la Constitución».

«En Twitter no se puede poner que una mujer trans es un tío, que es una posible violadora o una pedófila, no se puede mofar, humillar y vejar a las personas trans, eso no es libertad de expresión», ha criticado Cambrollé, quien considera que estos mensajes «dejan el campo abonado» para el odio hacia el colectivo LGTBI.

Ambas organizaciones han alertado también de que existe «una posibilidad real» de un futuro «gobierno de derecha y ultraderecha», ante lo que piden «responsabilidad y protección al Estado» porque se sienten «totalmente desprotegidos y con miedo».

«Estamos mandando el mensaje de que hay barra libre para agredir a las personas trans, hay coto libre de caza», ha lamentado Cambrollé, quien ha reivindicado que «Twitter tiene que entender que no se puede vender odio en España».

Reunión de la Mesa Nacional contra los delitos de odio

Eugeni Rodríguez, director del Observatori Contra l’Homofobia, ha avanzado que, para evitar futuras agresiones, Marlaska también ha anunciado la firma de un convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias para que las policías locales estén coordinadas con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad.

Asimismo, la Mesa Nacional contra los delitos de odio se reunirá el próximo 3 de julio para analizar el segundo plan contra este tipo de crímenes lanzado por Interior.

«Twitter se ha convertido en la cloaca del odio, con una diana muy clara que son las personas trans», ha asegurado Rodriguez, para quien «es necesario que los cimientos democráticos estén lo suficientemente fuertes como para que no se puedan volver a subastar ni a relativizar los derechos y libertades del colectivo».