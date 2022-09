La Guardia Civil investiga a dos personas acusadas de construir una perrera y varias viviendas de uso vacacional en suelo rústico de protección paisajística e hidrológica en Tenerife

Parque rural de Teno, Tenerife.

La Guardia Civil investiga a dos personas acusadas de construir en suelo rústico de protección paisajística e hidrológica en Tenerife. Los acusados habrían construido una perrera en Los Silos, dentro del Parque Rural de Teno, y varias viviendas para uso vacacional en La Matanza.

En el primero de los casos, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Puerto de la Cruz han instruido diligencias en las que investigan a un varón de 57 años de edad, vecino de Santa Cruz de Tenerife. Está acusado de construir unas perreras en una zona de suelo rústico de protección paisajística ubicado en el Parque Rural de Teno, en Los Silos. Se enfrenta a un delito contra la ordenación del territorio.

Para delimitar estas perreras, además, había instalado un vallado en un suelo rústico de protección hidrológica dentro de un barranco.

Carece de autorización pertinente

Las citadas obras no se ajustan a la normativa vigente, ya que no sólo el acusado carecía de autorización para realizarlas, sino que además no es posible legalizar la construcción en ese tipo de suelo protegido.

En otro servicio de similares características, también los agentes del SEPRONA de Puerto de la Cruz han instruido diligencias en las que investigan a un segundo varón como presunto autor de otro delito contra la ordenación del territorio.

En su caso por la construcción y edificación de varias viviendas para uso vacacional en una zona de suelo rústico de protección paisajística ubicada en el municipio de La Matanza.