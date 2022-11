Tenerife es la única isla que cuenta con un Plan de Riesgo Volcánico desde 2020. Ahora el Cabildo de Tenerife ha organizado un foro sobre riesgo volcánico en colaboración con INVOLCAN, con el objetivo de enseñar a la población a actuar ante una catástrofe natural como la erupción volcánica en La Palma

Informa: Lidia Rguez. Fuentes / Daniel Fuentes Mcnab

La población debe estar educada ante una situación de emergencias, como por ejemplo una erupción volcánica. Para ello es necesario un mayor número de medios y coordinación, pero también es imprescindible la difusión para estar preparados y saber cómo actuar. «La educación es la única manera de que la población tenga criterio para poder seleccionar las informaciones a las que atender y seguir», señala María José Blanco, del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El Cabildo de Tenerife ha organizado un foro sobre riesgo volcánico, un espacio para mejorar la formación y la respuesta ante emergencias como la que tuvo lugar en La Palma. «Lo que ha ocurrido en La Palma nos tiene que ayudar a aprender que esto no es algo que no pueda ocurrir, tenemos que seguir trabajando y no bajar la guardia», asegura Pedro Martín Domínguez, el presidente del Cabildo de Tenerife.

Plan de Riesgo Volcánico

El volcán de Cumbre vieja fue un auténtico experimento, un ensayo general que la naturaleza provocó sin avisos. Allí se coordinaron todas las administraciones. «Es una materia que requiere una continua actualización, nosotros estamos obligados a mejorar continuamente nuestras capacidades», explica Julio Pérez Hernández, el consejero de Administraciones Públicas y Seguridad.

En colaboración con el Centro Nacional de Volcanología o Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN), Tenerife ha puesto en marcha iniciativas con 28 millones de euros. Es la única isla que tiene un Plan de Riesgo Volcánico desde 2020. Asimismo, estas jornadas concluirán la próxima semana talleres prácticos para estar preparados ante nuevas erupciones.