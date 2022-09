El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado la ejecución y justificación económica de los recursos asignados con cargo al Fdcan

Reunión del Consejo de Gobierno

El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado este jueves, 15 de septiembre, ampliar el plazo a los cabildos de Lanzarote, La Gomera y La Palma para la ejecución y justificación económica de los recursos asignados con cargo al Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan).

Esta medida, tomada a propuesta de la Consejería de Hacienda por solicitud de los cabildos, permite a estas tres corporaciones que los proyectos de 2021 se ejecuten hasta julio de 2023, en lugar de hasta julio de 2022 como estaba previsto.

El plazo de justificación se amplía a octubre de 2023, cuando tenían que haberlo hecho en octubre de este mismo año.

El Gobierno ha modificado en reiteradas ocasiones durante el presente mandato los plazos de ejecución del Fdcan, «en el entendido de las dificultades que han debido afrontar los cabildos en los últimos años para cumplir con las previsiones», señala un comunicado del ejecutivo.

El Gobierno resalta la normalidad del inicio del curso escolar

El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha resaltado este jueves la normalidad del inicio del curso escolar 2022-2023 en las islas.

Durante la rueda de prensa, ha comentado que en total han sido 244.638 los alumnos que han comenzado las clases en el archipiélago.

Asimismo, se ha referido al transporte escolar explicando que también ha operado sin incidencias, al tiempo que ha recordado que las negociaciones entre la Consejería y el sector permanecen «vivas» para atender las demandas de las entidades que prestan este servicio.

En cuanto a los docentes, para este curso serán unos 27.000 los que habrá en Canarias, lo que supone que la plantilla ha crecido en 1.600 personas respecto al año anterior.

De esta manera, son unos 2.600 profesores más en dos años, ya que el curso anterior también habían aumentado los docentes en unos 1.100 profesionales.

Vídeo RTVC. Julio Pérez, portavoz del Gobierno

Por último, Pérez ha indicado que las ratios de alumnos por aula han experimentado este año un descenso. En esta vía, no ha olvidado que para este curso hay 600 plazas de 0 a 3 años en 34 centros dependientes de la Consejería.

Pérez asegura que no existen crispaciones ni tensiones en el seno del Gobierno

El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha asegurado que no existen crispaciones ni tensiones en el seno del Ejecutivo regional, ya que una cosa son las opiniones de los partidos del ‘Pacto de las Flores’ sobre cuestiones concretas y otra el funcionamiento del día a día en la administración.

Así lo ha señalado este jueves en respuesta a los periodistas durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde añadió que aunque «queda nada» para que finalice la legislatura actual, «cada día tiene su afán».

Consejo de Gobierno de Canarias. Fuente: Gobierno de Canarias

«Una cosa es el Gobierno y otra cosa es el pacto. En el Gobierno de Canarias no existen crispaciones ni tensiones y no sé si los hay en el pacto. Me parece que tampoco», explicó.

Pérez recordó aquí que los representantes de los partidos que conforman el ‘pacto de las flores’ se reúnen y resuelven las diferencias que pueda haber.

«A veces esas diferencias se perciben como si hubiera crispación o algún momento de tensión -observó-. Yo no lo he vivido y no lo he visto».

Aquí, hizo especial hincapié en que pese a que pueda haber opiniones diferentes entre los partidos sobre alguna cuestión, eso «no se traslada a la gestión del Gobierno«. «Todos los acuerdos que hemos tomado hoy -unos 40 expedientes- los hemos adoptado con absoluta normalidad», concluyó.

Canarias afirma que no «cejará» para la ampliación temporal de la bonificación en transporte

Pérez también ha afirmado que el Ejecutivo regional no «cejará» en la solicitud para que la bonificación del 50% a los bonos de guaguas en las islas se puedan ampliar más allá del 31 de diciembre.

En este sentido, ha señalado que son más de 325.000 los canarios beneficiarios desde el 1 de septiembre de los bonos de transporte al 50%, lo cual tildó como una «satisfacción» para el Ejecutivo.

«Y eso es algo que ocurre en todo el archipiélago y con todos los usuarios, cosa que no pasa en la península», dijo este jueves durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

No obstante, ha hecho especial hincapié en que Canarias «no cejará» en la solicitud para ampliar la bonificación al transporte más allá del 31 de diciembre.

«Ese es el objetivo inmediato», observó para señalar que de lo que se trata es que la gente pague menos por el uso de la guagua para que la utilice en lugar del transporte privado.