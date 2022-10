La presidenta de la AIReF asegura que la previsión de ingresos «no es realista, porque parte de una previsión de cierre de 2022 que va a verse claramente superada»

Cristina Herrero, presidente de la AIReF. Efe

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha insistido este martes en la «falta de realismo» del proyecto presupuestario para 2023, tanto en el ámbito de los ingresos como en el de los gastos y en el déficit.

En la presentación del informe de líneas fundamentales de los presupuestos, Herrero ha subrayado que la previsión de ingresos no es realista «porque parte de una previsión de cierre de 2022 que va a verse claramente superada».

Por el lado del gasto, el Presupuesto no incluye la prórroga de ninguna de las medidas para paliar los efectos de la crisis energética, a pesar de que se ha comunicado a Bruselas un escenario alternativo en que se adoptan.

«El déficit cerrará 2023 en 3,3%»

Así, la AIReF calcula que si no se prorrogan las medidas, el déficit público cerrará 2023 en el 3,3 % del PIB, seis décimas por debajo de lo que estima el Gobierno, pero en caso de extensión de medidas lo hará igual que en 2022, sin ninguna reducción.

Por subsectores, el cumplimiento del objetivo de déficit de la administración central dependerá de las medidas que se prorroguen, mientras que las comunidades autónomas «cerrarán mucho mejor de lo que se prevé», incluso con superávit, a pesar de la «tendencia a consolidar el aumento del gasto».

Sin medidas adicionales, la AIReF calcula que la deuda pública cerrará 2023 en el 111,4 % del PIB, para después bajar al 109,4 % del PIB en 2024; el 108,8 % del PIB en 2025, y el 108,8 % del PIB en 2026.

De la misma manera, Herrero ha advertido de que el Presupuesto cumpliría la recomendación de contención del gasto de la Comisión Europea si no se prorrogan las medidas, pero no si se amplían. Herrero ha aclarado que la AIReF solo puede avalar o no las previsiones macroeconómicas, pero no los presupuestos, porque pertenecen al ámbito político, aunque sí puede pronunciarse sobre su «grado de realismo».

En cualquier caso, ha advertido de que predominan los «riesgos a la baja» respecto a la previsión del crecimiento y al alza con respecto a la inflación, que, ha insistido, estará «muy condicionada» por la extensión o no de las medidas para paliar los efectos de la crisis energética más allá del 31 de diciembre.

Estancamiento de la economía española

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal también prevé que la economía española se estanque en el tercer trimestre, con un crecimiento «en torno a cero o algo positivo», y que entre «en territorio negativo» en el cuarto trimestre.

Asimismo, ha advertido de que «las tensiones inflacionistas se están propagando a todos los componentes del IPC», ya que el 70 % de las partidas del IPC ya registran repuntes de más del 4 %.

En este proceso hay «un elemento peculiar», que «los salarios apenas están reflejando estas tensiones inflacionistas», lo que se traduce en una «pérdida bastante intensa» del poder de compra de los hogares.

Sin embargo, Gordo ha señalado que para 2023 se espera «una aceleración de la remuneración de los asalariados» dado que los convenios van incorporando cláusulas de revisión salarial.

Gordo también ha detallado que la AIReF ha rebajado el impacto previsto del Plan de Recuperación hasta 0,8 puntos del PIB este año y 2 puntos en 2023.