La reina, «Alumna de Honor» en la facultad donde estudió periodismo

Un cuarto de siglo después de licenciarse como periodista en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, la reina Letizia ha regresado al centro donde aprendió la profesión para ser nombrada «Alumna UCM de Honor» con motivo del 50 aniversario de la institución

La reina Letizia durante el acto institucional con el que se conmemora el 50 aniversario de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid donde Su Majestad se licenció en la rama de periodismo en 1995. EFE/ Ballesteros

Corría 1995 cuando Letizia Ortiz se colgaba la banda de licenciada para emprender su carrera periodística, sin saber que la abandonaría una década después para contraer matrimonio con el príncipe Felipe y prepararse para ser reina.

El salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Información se ha engalanado para recibir a doña Letizia, a quien ha acompañado el ministro de Universidades, Manuel Castells, además del rector de la UCM, Joaquín Goyache, y el decano de la Facultad, Jorge Clemente Mediavilla.

Aunque con aforo reducido por la pandemia, alumnos y profesores se han unido a la efeméride de la decana de las facultades de comunicación en España junto a la Universidad Autónoma de Barcelona, ambas de 1971.

A doña Letizia la han acompañado siete periodistas y figuras del ámbito de la comunicación audiovisual que estudiaron en las mismas aulas, a los que se les ha distinguido como «Alumni UCM Ilustre».

Son la directora de El País, Pepa Bueno; el de la Escuela de Periodismo de este diario y expresidente de la Agencia EFE, Alex Grijelmo; el presentador de Antena 3 Vicente Vallés, y el máximo responsable de la consultora Llorente y Cuenca, José Llorente.

Han completado el elenco el director de cine Fernando León de Aranoa, y los publicistas Mónica Moro y Fernando Rodríguez, a quienes la reina les ha hecho entrega del diploma.

A continuación, ha sido doña Letizia Ortiz la que ha subido al estrado para recibir el título de «Alumna UCM de Honor» y dirigir unas palabras.

La reina recuerda su etapa en la facultad

«Venir cada día a esta facultad durante cinco años en la década de los 90 deja huella. Fue una gran formación que agradecí mucho. Tuve grandes profesores y compañeros estupendos», ha evocado la reina, hija y nieta de periodista.

En sus palabras improvisadas, ha rememorado una anécdota que tuvo con uno de sus profesores catedráticos para poner de relieve su curiosidad vocacional.

«En mitad de clase, el hombre, un poco harto, me dijo en voz alta, casi gritando: Ortiz, desde luego, no sé lo que va a ser de su vida, pero a pesada, ahí no tiene rival. Lo de la curiosidad no se quita, aunque ahora ya no cuento las respuestas que me dan», ha relatado doña Letizia, quien trabajaría como periodistas en medios como TVE, la Agencia EFE y CNN+.

En sus cinco años de universitaria (1990-1995), ha comentado que «aprendió muchas cosas en las aulas y fuera de las aulas».

«Qué os voy a contar de la cafetería de la facultad…», ha apostillado la reina, quien ha subrayado la emoción que le causó recibir la carta en papel de admisión a la facultad tras aprobar la selectividad.

Ha incluido entre sus recuerdos que aprendió a usar el tipómetro, la antigua regla empleada en las imprentas.

«Suena a otro siglo, pero es de otro siglo. La Facultad tiene 50 años y yo a punto estoy , como sabe toda España», ha apuntado la reina ante los 49 años que cumplirá mañana, miércoles.

Para la reina, es gratificante rescatar los buenos recuerdos de su etapa universitaria y «pensar que 50 años es una bonita cifra para seguir intentando hacer las cosas bien en el lugar en el que a cada una nos corresponda».

La facultad celebra su 50 aniversario

El rector de la UCM le ha agradecido aceptar el reconocimiento de la que «siempre será su facultad y su universidad complutense» tras recordar su honda vocación periodística.

«Desde niña corría por sus venas la pasión de las noticias, rodeada de periodistas entre micrófonos, sintonías de radio y máquinas de escribir. No dudo de que cuando llegó a esta facultad nada de lo relacionado con la comunicación le era ajeno», ha dicho Goyache antes de entregarle el diploma.

El decano de la Facultad de Ciencias de la Información se ha sumado a la felicitación anticipada a doña Letizia, de quien ha asegurado que, junto a los otros alumnos ilustres, «representan de forma inmejorable a los miles de excelentes profesionales» que han salido de las aulas del centro público.

También a su llegada al centro, un grupo de jóvenes le ha cantado el cumpleaños feliz, lo que le ha llevado a acercarse a ellos para agradecerles el gesto.

Con motivo de la visita, la reina ha descubierto una placa conmemorativa, ha visitado la exposición instalada en el vestíbulo con ocasión de la efeméride y ha firmado en el libro de honor.

La interpretación de la banda sonora de la película «Memorias de África» a cargo de un cuarteto de cuerda ha abierto el acto para acompañar un vídeo con imágenes de los comienzos de la facultad.

La fecha escogida para festejar los 50 años de la institución coincide con el día en que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el decreto que regulaba los estudios de Ciencias de la Información.

En la actualidad, la de la UCM es la facultad de comunicación más grande de España, con 300 profesores y unos 5.500 estudiantes, y una de las cien más prestigiosas en esta rama de todo el mundo