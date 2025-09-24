La Virgen de Candelaria visitará Santa Cruz en octubre de 2025

Antonio Pérez y Juan Manuel Yanes comunicaron oficialmente al alcalde, la visita de la Morenita a la capital siete años después de la última vez, que tuvo lugar en 2018

La Virgen de Candelaria visitará Santa Cruz de Tenerife en octubre de 2025. Así lo ha comunicado el Obispado de Tenerife al alcalde, José Manuel Bermúdez. Se ha anunciado que la visita de la Morenita se desarrollará entre el 11 y el 24 de octubre.

El administrador diocesano de Nivariense, Antonio Pérez, y el vicario de Santa Cruz de Tenerife y párroco de la iglesia de La Concepción, Juan Manuel Yanes, fueron recibidos por el alcalde el pasado jueves. Allí, le trasladaron que 7 años después de la última peregrinación, la imagen volverá a visitar Santa Cruz. Se desarrollará bajo el lema “María, candela de esperanza”.

Encuentro de José Manuel Bermúdez con Antonio Pérez y Juan Manuel Yanes/ Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Durante la reunión, se abordó la necesidad de coordinación entre las distintas áreas del Ayuntamiento para velar por el correcto desarrollo de este acto. Además de, el resto de administraciones implicadas, el Obispado de Tenerife, y el Ayuntamiento de Candelaria, entre otras.

RTVC. Declaraciones: Antonio Manuel Pérez Morales, administrador diocesano de la Iglesia Nivariense.

Un acontecimiento de enorme relevancia

El alcalde indicó que se trata de un acontecimiento de enorme relevancia para la comunidad cristiana y que el Ayuntamiento. Como entidad colaboradora del mismo, trabajará por su correcto desarrollo en todos aquellos aspectos precisos para garantizar la seguridad de las personas y la eficiencia de los servicios públicos concernidos.

Fue el obispo Felipe Fernández quien estableció en 2001 la peregrinación de la patrona de Canarias cada siete años y de forma alternativa a Santa Cruz, capital de la isla, y a La Laguna, capital de la Diócesis.

Recorrido similar a los años anteriores

El Obispado de Tenerife ha concretado este miércoles que el sábado 11 de octubre comenzará la visita a la capital tinerfeña. “Durante estas dos semanas, la imagen permanecerá en la parroquia de La Concepción. La última visita fue a Santa Cruz y a La Laguna, de forma extraordinaria, con motivo del Bicentenario de la Diócesis, en 2018. Pero ahora retornamos el ciclo habitual de siete años decretado por el obispo Felipe Fernández”, detalló Antonio Pérez.

En cuanto al recorrido, este será similar al de las visitas anteriores, explicó Yanes. “La imagen hará una parada en la zona de Barranco Hondo, en la parte baja de la carretera, que es la despedida de Candelaria. Luego, entrará en el municipio de El Rosario. Posteriormente, pasará por la parte baja de El Tablero, por El Pilarito. Allí será el saludo del alcalde de Santa Cruz. Y luego, más adelante, por el cruce de Taco, entraría en el municipio de La Laguna. Los puntos concretos en Santa Cruz tenemos que concretarlos aún”.