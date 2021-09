La Vuelta 2022 ya tiene fechas: del 19 de agosto al 11 de septiembre

🔥 Etapa 1 | Stage 1 🔥



🚩 Utrecht > Utrecht 🏁

🚴 23,3 km



🇪🇦 CRE que recorrerá Utrecht a través de sus anchas avenidas

🇬🇧 TTT that will cross Utrecht through its wide avenues#LaVuelta22 pic.twitter.com/sua2OBDX0w