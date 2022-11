«Las instituciones deben hacer más para prevenir la violencia sexual»

La socióloga de la Universidad de La Laguna, Esther Torrado, ha afirmado que los datos del Ministerio del Interior ponen de relieve que los casos de violencia sexual van en aumento en España y también en Canarias. Lo ha asegurado en la entrevista que ha concedido al magacín Una más Una de Canarias Radio, dentro de la campaña «Somos Fuerza» de Radio Televisión Canaria con motivo del 25 N.

Torrado ha recordado que este año se cumplen cinco años del movimiento Me Too, que quizá no ha ayudado tanto a sensibilizar a la población pero que, en su opinión, sí que puso los casos de violencia sexual en el debate público. Torrado ha insistido en que es la violencia que menos se visibiliza, sobre todo en el caso de mujeres en situación de prostitución o a las víctimas de acoso sexual en el trabajo.

Esta experta ha afirmado que «queda mucho por hacer para que las instituciones se comprometan con el acoso sexual y que ni se cuestionen los testimonios de las víctimas ni se las revictimice». En su reflexión, ha afirmado que «ahora que la opinión pública parece que se mueve en RRSS y se denuncian los comportamientos machistas, son las instituciones las que deben hacer más para prevenir».

Del «Me Too» a la sumisión química

Esta experta también ha afirmado que en estos últimos 5 años desde el Me Too, «la cultura de la violación ha seguido existiendo». En su opinión, es esta cultura la que ha normalizado agresiones o casos de acoso sexual callejero y también la que está detrás de nuevos modos de violencia sexual como la sumisión química. Esther Torrado asegura que en ese caso, aunque no se consume una violación, «se genera terror a las mujeres con las amenazas de pinchazo y dificulta que no puedan transitar los espacios públicos con libertad».

Más educación en igualdad

Esther Torrado ha afirmado que la falta de una educación en igualdad desde edades tempranas ha generado que los y las menores estén utilizando nuevas vías para aprender sobre sexualidad y que una de esas vías esté siendo el porno. La consecuencia, en su opinión, es que «cada vez más niños han acabado erotizando la violencia«.

