La pasarela cuenta con 32 diseñadores y marcas en esta nueva edición 2022 que tendrá lugar del 20 al 23 de octubre en Maspalomas

Llega este octubre la Gran Canaria Swim Week Moda Cálida 2022

El Cabildo de Gran Canaria e IFEMA MADRID presentaban este lunes las novedades de la próxima edición de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida 2022, que tendrá lugar del 20 al 23 de octubre en el recinto de Expomeloneras en Maspalomas.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; la consejera de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, y la directora de Negocio Ferial de IFEMA, Ana Larrañaga, fueron los encargados de desvelar los detalles de la nueva edición del evento, referente internacional de la moda baño y único de Europa en su categoría.

15 diseñadores y marcas de Canarias

Esta edición de 2022 está compuesta por 32 diseñadores y marcas, de las que 15 son de Canarias, 8 nacionales y 9 internacionales. Figuras de prestigio como Ágatha Ruiz de la Prada, Dolores Cortés o Aurelia Gil, participarán en esta edición. Esta contará, además, con la incorporación de firmas con un alto nivel de diseño y prestigio. Todas ellas comprometidas con la sostenibilidad y enfocadas a un público joven interesado en la moda, como Como un pez en el agua o Bohodot.

La primera de las jornadas, el jueves 20 de octubre, se divide en nueve desfiles: Dolores Cortés, Bohodot, Maldito Sweet, la colombiana Mola Mola, Victoria Cimadevilla, la británica Alexandra Miró, Nuria González, la firma israelí Gottex y por último, Melissa Odabash, firma de Reino Unido que repite por segundo año consecutivo.

El segundo día, el viernes 21 de octubre, continuarán Diazar, Edelvissa, All That She Loves, Alawa, la danesa Copenhagen Cartel, Sanjuan, la alemana Anekdot, Gonzales, y cerrará la jornada de desfiles Ágatha Ruiz de la Prada. Por último, participarán en la última jornada Rubén Rodríguez, Muchiachio, Libérrimo, y Vevas, seguidos de Como la Trucha al Trucho, Como un pez en el agua, Palmas Swimwear, Elena Morales, Bloomers, la firma sueca Kamilla Belmont, Chela Clo, Aurelia Gil, Miss Bikini, y clausura el calendario de 2022 el diseñador Arcadio Domínguez.

La modelo internacional Coco Rocha, invitada especial de la pasarela canaria

Considerada una de las top models más relevantes de los últimos años según Vogue, esta canadiense es musa de grandes diseñadores como Karl Lagerfeld y Jean Paul Gaultier. Además de ser imagen de marcas como Versace, Chanel o D&G. Se trata de un perfil con gran alcance internacional e influencia en la industria de la moda, que cuenta entre su audiencia con seguidores de todo el mundo.

Antonio Morales declaraba que este año se quiere acercar la moda a la ciudadanía. Dando el protagonismo al talento canario y a potencias internacionales, también se han incorporado en el programa nuevas firmas para consolidar la internacionalización. Afirma así que habrá una fuerte presencia de medios generalistas y especializados además de internacionales.

Minerva Alonso, por su parte, afirma que Gran Canaria va tener más moda que nunca, volviendo a poner el foco en las redes sociales y en medios especializados. Señala que se contará con influenciadores como la canadiense Coco Rocha con alrededor de 2M de seguidores, Teresa Andrés, Marta Lozano, Carla Barber y las influencers canarias Yaiza Mencía, Priscila Betancort, Marta Ibrahim y Gema Betancor.

Más claves de la edición 2022 by MC

GCSW by MC volverá a poner en relieve el talento a través de sus premios a la Mejor Colección, a la Mejor Colección Emergente y a la Mejor Colección Sostenible.

Sobre la icónica pasarela de Expomeloneras desfilará un diverso casting de modelos, integrado por profesionales de Gran Canaria, del resto de la Península, e internacionales. Por modelos no sólo más tradicionales, sino modelos curvi y mayores de 50 años.



El evento cuenta además con una amplia cobertura mediática, a través de un programa de prensa invitada de gran calidad, integrado por cabeceras nacionales de moda masculina y femenina, medios generalistas, semanales, y medios técnicos de moda baño.