Los agentes de medio ambiente de La Palma colaboran en distintas tareas de la emergencia que se vive en la isla.

Habitualmente se dedican a garantizar la seguridad del ecosistema de la isla. Sin embargo, desde que erupcionó el volcán su tarea es bien distinta.

Coordinación en las labores frente a la emergencia

Son veinte agentes que trabajan en las diferentes comarcas de la isla. Ahora entre sus funciones están el apoyo en los desalojos, controles de acceso a las pistas forestales, acompañamiento a los científicos para la recogida de muestras y otras necesidades .

Estaban preparados para luchar contra el fuego si el volcán hubiese provocado incendios forestales. No lo estaban para lo que no lo estaban era para no poder hacer frente a los efectos de la naturaleza.