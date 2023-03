El barrio de Los Lajones, en La Palma, será el próximo al que los vecinos podrán acceder de forma controlada y con algunas medidas de seguridad

RTVC. Declaraciones de Mariano Hernández, presidente del Cabildo de La Palma

Después de meses en los que los datos registran valores aceptables, los vecinos de algunas zonas de exclusión por los gases del volcán de La Palma podrán volver a sus casas. Uno de estos barrios es el de Los Lajones, en Puerto Naos, donde los residentes accederán de forma controlada.

Además de controlada, el área estará monitorizada para garantizar la seguridad mediante altavoces o medidores de gases que permitan saber y alertar a la población en caso de que se superen las 1.000 partes por millón. En este caso se avisará a los ciudadanos a través de una aplicación que tendrán instaladas en sus teléfonos móviles. De superar los gases, las 5.000 partes por millón tendrán que desalojar el barrio.

El Cabildo de La Palma ha desarrollado una aplicación móvil para que, en palabras del presidente insular, Mariano Hernández, «cada uno de los vecinos esté informado minuto a minuto de cuál es la situación de los gases. Esperemos que bajo una declaración de que se bajará la aplicación, se tendrá el móvil encendido y se hará caso a las indicaciones que se den en cada momento, podamos abrir esa zona en las próximas semanas».

Por otro lado, se cerrarán, por seguridad, ascensores y garajes, y no se permitirá el acceso a los no residentes, de forma que no se habilitarán las numerosas viviendas vacacionales que se encuentran en la zona.